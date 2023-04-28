Желько Обрадович о драке в Мадриде: «Это тоже часть спорта. «Реал» принял нас гостеприимно, мы должны ответить взаимностью»

Главный тренер « » Желько Обрадович призвал болельщиков клуба достойно встретить «Реал» и его поклонников в Сербии, где продолжится серия плей-офф между двумя командами.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши болельщики понимали, что это часть спорта. Игроки поговорили между собой, на этом все должно закончиться. Во время этих двух матчей мы имели дело с выдающимся гостеприимством со стороны «Реала». Все здесь это почувствовали.

Мы в Белграде должны ответить на это взаимностью. Ни игроки, ни члены тренерского штаба, ни болельщики «Реала» не должны почувствовать себя некомфортно. Буду повторять это до тех пор, пока не начнется баскетбол. Хочу, чтобы до стартового свистка мы говорили только об игре», – заявил Обрадович.

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