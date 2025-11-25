Данк Матаса Бузелиса заставил комментаторов «Буллс» начать петь

Комментаторы «Чикаго» начали петь, увидев данк Матаса Бузелиса.

В одном из эпизодов матча против «Нового Орлеана» форвард «Чикаго» Матас Бузелис забил сверху через форварда «Пеликанс» Трея Мерфи .

Этот момент вызвал забавную реакцию заставил комментаторов «Буллс», которые начали петь.

«Чикаго » проиграл матч (130:143), Бузелис отметился 10 очками и 4 подборами.