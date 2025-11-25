Видео
Данк Матаса Бузелиса заставил комментаторов «Буллс» начать петь

Комментаторы «Чикаго» начали петь, увидев данк Матаса Бузелиса.

В одном из эпизодов матча против «Нового Орлеана» форвард «Чикаго» Матас Бузелис забил сверху через форварда «Пеликанс» Трея Мерфи

Этот момент вызвал забавную реакцию заставил комментаторов «Буллс», которые начали петь.

«Чикаго» проиграл матч (130:143), Бузелис отметился 10 очками и 4 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
