У отца Данте Экзама случилась перепалка с охранниками «Реала»
Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.
В инциденте принял участие Данте Экзам из «Партизана», который получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.
После матча отец баскетболиста Сесил хотел увидеть сына, но его не пустили. Мужчина вступил в перепалку с охранниками «Реала» в подтрибунном помещении, но на этот конфликт был исчерпан.
Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах
Комментарии