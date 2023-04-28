У отца Данте Экзама случилась перепалка с охранниками «Реала»

Второй матч серии плей-офф между испанским « » и сербским « » в Мадриде закончился массовой дракой.

В инциденте принял участие из «Партизана», который получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.

После матча отец баскетболиста Сесил хотел увидеть сына, но его не пустили. Мужчина вступил в перепалку с охранниками «Реала» в подтрибунном помещении, но на этот конфликт был исчерпан.

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