Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка

Эффективность атаки «Милуоки» резко падает, когда Яннис Адетокумбо отсутствует.

Эксперт ESPN Бобби Маркс привел статистику, которая наглядно показывает ценность Янниса Адетокумбо для «Милуоки ».

Согласно данным Cleaning the Glass, когда Яннис находится на площадке, команда набирает 125,2 очка за 100 владений. Тогда как без него показатель падает до 105,6 очка за 100 владений. Это подчеркивает ключевое значение звезды для атакующей эффективности команды.

До травмы греческий форвард «Бакс» в среднем набирал 31,2 очка, 10,8 подбора и 6,8 передачи за матч. После его повреждения «Милуоки » потерпел три поражения подряд.