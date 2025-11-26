  • Спортс
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Лидирующий в таблице «Хапоэль Тель-Авив» уступил испанскому «Реалу» в напряженной концовке, греческий «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-4, Панатинаикос Греция – 9-4, Црвена Звезда Сербия – 8-4, Олимпиакос Греция – 8-4, Фенербахче Турция – 8-5, Жальгирис Литва – 8-5, Валенсия Испания – 8-5, Барселона Испания – 7-5, Монако – 7-5, Реал Испания – 7-6, Милан Италия – 6-6, Виртус Италия – 6-7, Дубай ОАЭ – 6-7, Анадолу Эфес Турция – 5-7, Бавария Германия – 5-8, Париж Франция – 5-8, Партизан Сербия – 4-9, Баскония Испания – 4-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-9, Виллербан Франция – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

