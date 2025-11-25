Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
Франк Ниликина пропустит матч «Олимпиакоса» в Белграде.
Защитник «Олимпиакоса» Франк Ниликина не примет участия в матче Евролиги против «Црвены Звезды» в Белграде. Французский баскетболист испытывает дискомфорт в левом бедре и остался в Греции для продолжения реабилитации.
Ниликина только недавно вернулся в строй после повреждения задней поверхности бедра, но теперь вновь вынужден пропускать игру.
В этом сезоне Евролиги он провел 8 матчей, в среднем набирая 5,8 очка и 1,5 передачи за 18 минут игрового времени.
Источник: Eurohoops
