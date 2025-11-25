Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира

Эндрю Альбиси объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

35-летний разыгрывающий Эндрю Альбиси официально объявил, что предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2027 станут для него последними в составе сборной Франции.

«Я бы хотел сыграть на Евробаскете летом. Это был бы отличный способ завершить карьеру. Но я видел, как молодые игроки на моей позиции становятся все важнее, и это нормально. Я принадлежу к старшему поколению, которое уже завершило карьеру. Было логично пойти тем же путем», – отметил Альбиси.

Баскетболист провел 108 матчей за сборную Франции, завоевал две серебряные медали Олимпийских игр, бронзу чемпионата мира и две серебряные медали Евробаскета. Свой прощальный матч Альбиси сыграет в Финляндии, где проживает его семья.