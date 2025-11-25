  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
0

Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира

Эндрю Альбиси объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

35-летний разыгрывающий Эндрю Альбиси официально объявил, что предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2027 станут для него последними в составе сборной Франции.

«Я бы хотел сыграть на Евробаскете летом. Это был бы отличный способ завершить карьеру. Но я видел, как молодые игроки на моей позиции становятся все важнее, и это нормально. Я принадлежу к старшему поколению, которое уже завершило карьеру. Было логично пойти тем же путем», – отметил Альбиси.

Баскетболист провел 108 матчей за сборную Франции, завоевал две серебряные медали Олимпийских игр, бронзу чемпионата мира и две серебряные медали Евробаскета. Свой прощальный матч Альбиси сыграет в Финляндии, где проживает его семья.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт федерации баскетбола Франции
logoсборная Франции
logoЭндрю Альбиси
logoГран-Канария
Чемпионат мира по баскетболу 2027
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
24 октября, 15:20
Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
18 сентября, 14:20Фото
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59