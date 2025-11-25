Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»

Дуэйн Уэйд предложил оригинальный подход к спору о величайшем баскетболисте.

Легенда НБА Дуэйн Уэйд, бывший партнер Леброна Джеймса по «Майами», предложил оригинальный подход к спору о величайшем баскетболисте в истории.

«Дебаты о Джордане и Леброне… Начну так: Майкл Джордан – мой персональный GOAT в баскетболе. Есть множество причин, почему он должен им быть. Но я нашел новый способ объяснить это, когда меня спрашивают.

Майкл Джордан – величайший баскетболист, игры которого я когда-либо смотрел. А Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую. Понимаете?

Я никогда не видел игру Майкла Джордана своими глазами. Я смотрел матчи Майкла Джордана . А Леброна Джеймса я видел вблизи – играл против него и с ним.

Поэтому лично я не видел лучшего баскетболиста, чем Леброн, но смотрел игры другого великого баскетболиста», – объяснил Уэйд.