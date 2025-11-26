НБА. Кубок. 43+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» и выиграть группу B, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту»
В рамках Кубка НБА «Лейкерс» победили «Клипперс». «Филадельфия» крупно уступила «Орландо».
Регулярный чемпионат
Восток. Группа A
Положение команд: Торонто – 3-0, Кливленд – 2-1, Вашингтон - 1-2, Атланта – 1-2, Индиана – 0-2
Восток. Группа B
Положение команд: Орландо – 3-0, Детройт – 2-0, Бруклин – 1-2, Бостон – 1-2, Филадельфия – 0-3
Восток. Группа C
Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-1, Нью-Йорк – 1-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-2
Запад. Группа A
Положение команд: Оклахома – 2-0, Финикс – 2-0, Миннесота – 2-1, Сакраменто – 0-2, Юта – 0-3
Запад. Группа B
Положение команд: Лейкерс – 3-0, Клипперс – 2-1, Мемфис – 1-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-3
Запад. Группа C
Положение команд: Портленд – 2-1, Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 1-1, Хьюстон – 1-2, Голден Стэйт – 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.