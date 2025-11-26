  • Спортс


НБА. Кубок. 43+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» и выиграть группу B, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту»

26 ноября в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли три матча.

В рамках Кубка НБА «Лейкерс» победили «Клипперс». «Филадельфия» крупно уступила «Орландо».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение командТоронто – 3-0, Кливленд – 2-1, Вашингтон - 1-2, Атланта – 1-2, Индиана – 0-2 

Восток. Группа B

Положение команд: Орландо – 3-0, Детройт – 2-0, Бруклин – 1-2, Бостон – 1-2, Филадельфия – 0-3

Восток. Группа C

Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-1, Нью-Йорк – 1-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-2

Запад. Группа A

Положение команд: Оклахома – 2-0, Финикс – 2-0, Миннесота – 2-1, Сакраменто – 0-2, Юта – 0-3

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 3-0, Клипперс – 2-1, Мемфис – 1-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-3

Запад. Группа C

Положение команд: Портленд – 2-1, Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 1-1,  Хьюстон – 1-2, Голден Стэйт – 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
