НБА. Кубок. 43+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» и выиграть группу B, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту»

26 ноября в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли три матча.

В рамках Кубка НБА «Лейкерс» победили «Клипперс». «Филадельфия» крупно уступила «Орландо». НБА Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд : Торонто – 3-0, Кливленд – 2-1, Вашингтон - 1-2, Атланта – 1-2, Индиана – 0-2 Восток. Группа B

Положение команд : Орландо – 3-0, Детройт – 2-0, Бруклин – 1-2, Бостон – 1-2, Филадельфия – 0-3 Восток. Группа C

Положение команд : Милуоки – 2-0, Майами – 2-1, Нью-Йорк – 1-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-2 Запад. Группа A

Положение команд : Оклахома – 2-0, Финикс – 2-0, Миннесота – 2-1, Сакраменто – 0-2, Юта – 0-3 Запад. Группа B

Положение команд : Лейкерс – 3-0, Клипперс – 2-1, Мемфис – 1-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-3 Запад. Группа C

Положение команд : Портленд – 2-1, Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 1-1, Хьюстон – 1-2, Голден Стэйт – 1-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.