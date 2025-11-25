В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)

«Даллас» обеспокоен состоянием здоровья Дерека Лайвли.

Центровой «Далласа » Дерек Лайвли второй матч подряд не попал в заявку – он пропустил игру с «Майами» из‑за проблем с правой стопой. По информации инсайдера Марка Стейна, в клубе все больше беспокоятся о состоянии здоровья баскетболиста и опасаются, что его отсутствие затянется.

Дерек Лайвли в этом сезоне появился на паркете только в 7 из 19 матчей команды – до этого у 21‑летнего центрового были проблемы с коленом.