В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
«Даллас» обеспокоен состоянием здоровья Дерека Лайвли.
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли второй матч подряд не попал в заявку – он пропустил игру с «Майами» из‑за проблем с правой стопой. По информации инсайдера Марка Стейна, в клубе все больше беспокоятся о состоянии здоровья баскетболиста и опасаются, что его отсутствие затянется.
Дерек Лайвли в этом сезоне появился на паркете только в 7 из 19 матчей команды – до этого у 21‑летнего центрового были проблемы с коленом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости