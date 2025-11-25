Мэтью Ишбиа о Девине Букере: «Он поддерживал меня, и я всегда буду поддерживать его»

Владелец «Финикса» подчеркнул лояльность и лидерские качества Девина Букера.

Владелец «Финикса » Мэтью Ишбиа появился в подкасте Дрэймонда Грина, где рассказал о роли Девина Букера в команде, отметив, что игрок оставался опорой клуба во время масштабных изменений.

«В трудные моменты франчайз‑игрок мог бы сказать: «Я сделал свое, готов идти дальше». Вместо этого он поступил иначе: сказал «Я с тобой, Мэтт. Верю в то, что мы делаем, полностью за тебя. Даже подпишу продление». Он поддерживал меня, и я всегда буду поддерживать его», – отметил Ишбия.

Букер набирает в среднем 26,4 очка за 35 минуты в 18 матчах этого сезона и остается ключевым игроком «Санз».