1

Мэтью Ишбиа о Девине Букере: «Он поддерживал меня, и я всегда буду поддерживать его»

Владелец «Финикса» подчеркнул лояльность и лидерские качества Девина Букера.

Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа появился в подкасте Дрэймонда Грина, где рассказал о роли Девина Букера в команде, отметив, что игрок оставался опорой клуба во время масштабных изменений.

«В трудные моменты франчайз‑игрок мог бы сказать: «Я сделал свое, готов идти дальше». Вместо этого он поступил иначе: сказал «Я с тобой, Мэтт. Верю в то, что мы делаем, полностью за тебя. Даже подпишу продление». Он поддерживал меня, и я всегда буду поддерживать его», – отметил Ишбия.

Букер набирает в среднем 26,4 очка за 35 минуты в 18 матчах этого сезона и остается ключевым игроком «Санз».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
logoФиникс
logoНБА
logoДевин Букер
Мэтью Ишбиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ишбиа оправдал переходы Дюрэнта и Била желанием принести «Финиксу» чемпионский титул: «Это не сработало. Но никто не подумает, что мне все равно»
25 ноября, 09:30
Диллон Брукс о пересмотренном эпизоде со Смитом: «Да, я симулировал. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника»
25 ноября, 06:34
Два миноритарных владельца «Санз» обвинили Мэтью Ишбиа в неэффективном управлении клубом
25 ноября, 05:30
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59