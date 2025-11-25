Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»

«Маккаби» останется без Джейлена Хоарда в матче Евролиги с «Миланом».

«Маккаби Тель-Авив » сообщил о новых кадровых потерях перед матчем 13-го тура Евролиги против «Милана ». 26-летний форвард Джейлен Хорд пропустит игру из-за болезни.

В текущем сезоне Евролиги Хоард является одним из лидеров «Маккаби», набирая в среднем 13,1 очка и 7,1 подбора за 11 матчей.

Ранее «Маккаби» также потерял разыгрывающего Джеффа Даутина (разрыв связки стопы, 6 недель) и, вероятно, форварда Ти Джей Лифа (травма икноножной мышцы).