Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
«Маккаби» останется без Джейлена Хоарда в матче Евролиги с «Миланом».
«Маккаби Тель-Авив» сообщил о новых кадровых потерях перед матчем 13-го тура Евролиги против «Милана». 26-летний форвард Джейлен Хорд пропустит игру из-за болезни.
В текущем сезоне Евролиги Хоард является одним из лидеров «Маккаби», набирая в среднем 13,1 очка и 7,1 подбора за 11 матчей.
Ранее «Маккаби» также потерял разыгрывающего Джеффа Даутина (разрыв связки стопы, 6 недель) и, вероятно, форварда Ти Джей Лифа (травма икноножной мышцы).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Маккаби Тель-Авив»
