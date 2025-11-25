Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»

Кевин Пантер сравнил белградское дерби с топовыми противостояниями НБА.

Защитник «Барселоны» Кевин Пантер в подкасте Fullcourt Passport рассказал о своем европейском опыте и особенно о времени в «Партизане ». По словам американца, накал дерби с «Црвеной Звездой » невозможно сравнить ни с какими другими баскетбольными противостояниями.

«Чтобы понять масштаб и то, что люди чувствуют, нужно лично оказаться в той атмосфере. Это и энергия трибун, и культурный контекст, и эмоции, через которые ты должен пройти, оставаясь при этом сосредоточенным на игре», – отметил Пантер.

На вопрос о сравнении с НБА он ответил предельно уверенно: «Лейкерс » – «Селтикс»? Нет, это соперничество на другом уровне. «Кавальерс» – «Уорриорз»? То же самое. В этом дерби присутствует масса вещей, которые влияют на игру: история, культура, ожидания болельщиков».

Кевин Пантер выступал за «Партизан» с 2021 по 2024 год и выиграл с клубом Адриатическую лигу.