Кевин Пантер о массовой драке в матче с «Реалом»: «Не я начал это дерьмо»

Второй матч серии плей-офф между испанским « » и сербским « » в Мадриде закончился массовой дракой.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба жестко сфолил на . В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

Через несколько часов после происшествия Пантер опубликовал сообщение в социальных сетях, отреагировав на обвинения в развязывании конфликта.

«Не я начал это дерьмо, заткнитесь», – написал Пантер.

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах