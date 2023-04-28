Кевин Пантер о массовой драке в матче с «Реалом»: «Не я начал это дерьмо»
Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.
За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.
Через несколько часов после происшествия Пантер опубликовал сообщение в социальных сетях, отреагировав на обвинения в развязывании конфликта.
«Не я начал это дерьмо, заткнитесь», – написал Пантер.
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