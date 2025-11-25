Энтони Дэвис может вернуться в состав «Далласа» к матчу против «Лейкерс» (Марк Стейн)
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис может сыграть против «Лейкерс».
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис запланировал на среду полноценную тренировку и рассчитывает получить разрешение вернуться на площадку, сообщает инсайдер Марк Стейн.
32-летний баскетболист не играл с 30 октября и может вернуться в состав уже 29 ноября в игре против «Лейкерс».
«Он работает над тем, чтобы вернуться», – сообщил главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд, подтвердив намерения команды как можно скорее вернуть Дэвиса в состав.
В этом сезоне форвард провел всего пять матчей, набирая в среднем 20,8 очка, 2,2 передачи и 10,2 подбора за 30 минут на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости