Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»

«Филадельфия» останется без Пола Джорджа в матче с «Орландо».

«Филадельфия » опубликовала обновленный список травмированных перед игрой против «Орландо».

Центровой Джоэл Эмбиид не примет участия во встрече, ранее он значился в категории «под вопросом». Форвард Пол Джордж также выбыл из состава, несмотря на прежний статус «вероятно сыграет».

Келли Убре , Ви Джей Эджкомб и Адем Бона продолжают оставаться вне строя и не помогут «Сиксерс» в предстоящем матче.