Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
«Филадельфия» останется без Пола Джорджа в матче с «Орландо».
«Филадельфия» опубликовала обновленный список травмированных перед игрой против «Орландо».
Центровой Джоэл Эмбиид не примет участия во встрече, ранее он значился в категории «под вопросом». Форвард Пол Джордж также выбыл из состава, несмотря на прежний статус «вероятно сыграет».
Келли Убре, Ви Джей Эджкомб и Адем Бона продолжают оставаться вне строя и не помогут «Сиксерс» в предстоящем матче.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости