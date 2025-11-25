Леброн Джеймс пока не определился, станет ли этот сезон для него последним (ESPN)

Будущее Леброна Джеймса в НБА остается неопределенным. По информации ESPN, источники, близкие к игроку, сообщают, что форвард «Лейкерс » еще не принял решение о том, завершать ли ему карьеру после сезона-2025/26.

При этом журналист ESPN Дэйв Макменамин подчеркнул, что если Леброн в итоге решит, что это его прощальный сезон, это может усилить его чувство ответственности и мотивацию выходить на паркет в каждом матче.

Джеймсу исполнится 41 год в следующем месяце, и он играет свой последний год по действующему контракту. На данный момент форвард сыграл всего два матча в этом сезоне, набирая в среднем 14 очков, 4,5 подбора и 10 передач за 32 минуты на площадке.