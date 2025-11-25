Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»

Михалис Цайрелис подписал контракт с «Арисом» до конца текущего сезона.

Греческий «Арис » официально объявил о подписании контракта с форвардом Михалисом Цайрелисом. 37-летний баскетболист присоединится к команде до конца сезона-2025/26.

Цайрелиса становится игроком «Ариса » уже третий раз за карьеру. Ранее он защищал цвета клуба с 2007 по 2012 год, а затем еще раз в период с 2016 по 2018 год.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Колоссос», сыграл 16 матчей в чемпионате Греции и набирал в среднем 3,6 очка и 1,8 за 12 минут на площадке.