Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»

Маркус Ховард пропустит выезд «Басконии» в Каунас.

«Баскония » объявила, что разыгрывающий Маркус Ховард не сможет принять участие в выездном матче Евролиги против «Жальгириса ».

Как сообщает клуб, Ховард получил случайную травму головы во время утренней тренировки в понедельник и был вынужден остаться в Испании.

В текущем сезоне Евролиги 26-летний разыгрывающий принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 7 очков и 1,9 передачи за 20 минут игрового времени.