Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
Маркус Ховард пропустит выезд «Басконии» в Каунас.
«Баскония» объявила, что разыгрывающий Маркус Ховард не сможет принять участие в выездном матче Евролиги против «Жальгириса».
Как сообщает клуб, Ховард получил случайную травму головы во время утренней тренировки в понедельник и был вынужден остаться в Испании.
В текущем сезоне Евролиги 26-летний разыгрывающий принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 7 очков и 1,9 передачи за 20 минут игрового времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Басконии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости