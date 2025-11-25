0

Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»

Маркус Ховард пропустит выезд «Басконии» в Каунас.

«Баскония» объявила, что разыгрывающий Маркус Ховард не сможет принять участие в выездном матче Евролиги против «Жальгириса».

Как сообщает клуб, Ховард получил случайную травму головы во время утренней тренировки в понедельник и был вынужден остаться в Испании.

В текущем сезоне Евролиги 26-летний разыгрывающий принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 7 очков и 1,9 передачи за 20 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Басконии»
logoБаскония
logoЕвролига
logoМаркус Ховард
logoЖальгирис
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
25 ноября, 21:04
Жальгирис – Баскония – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 25 ноября 2025
24 ноября, 11:15Пользовательская новость
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
23 ноября, 19:58
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59