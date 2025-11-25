Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»

Баскетбольный эксперт Okko Марин Седлачек предсказал отставку Этторе Мессины.

После поражения «Милана» от «Хапоэля Тель-Авив» в матче Евролиги 20 ноября сербский скаут и баскетбольный эксперт Okko Марин Седлачек заявил об ожидаемой отставке Этторе Мессины – и вскоре она состоялась.

«Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще. Вы видели вчера вечером матч против «Хапоэля»? Этторе был на скамейке и они проиграли. И Джузеппе Поэта – это его ассистент. Это как раз выбор Мессины, и Этторе готовит его к своей замене», – заявил Седлачек.

Отставка Мессины с поста главного тренера «Милана» последовала после поражения от «Триеста» в чемпионате Италии. Новым наставником команды назначен его бывший ассистент Джузеппе Поэта.

Этторе Мессина об уходе с поста главного тренера «Милана»: «Я осознал, что стал фактором раздора и, как следствие, отвлечения внимания»