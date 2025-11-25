Кейд Каннингем считает, что его лучшая пятерка всех времен, включающая Карри, Джордана и Брайанта, завершила бы сезон с результатом 77-5
Каннингем составил свою лучшую пятерку и предсказал ее результат
Лидер «Детройта» Кейд Каннингем составил лучшую, по его мнению, пятерку всех времен.
Стефен Карри
Майкл Джордан
Кобе Брайант
Леброн Джеймс
Шакил О′Нил
Каннигем предположил, что у такого состава есть шанс пройти сезон без поражений, но для этого нужно постоянно сохранять концентрацию, поэтому он предсказал результат 77-5.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
