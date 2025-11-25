  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кейд Каннингем считает, что его лучшая пятерка всех времен, включающая Карри, Джордана и Брайанта, завершила бы сезон с результатом 77-5
15

Кейд Каннингем считает, что его лучшая пятерка всех времен, включающая Карри, Джордана и Брайанта, завершила бы сезон с результатом 77-5

Каннингем составил свою лучшую пятерку и предсказал ее результат

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем составил лучшую, по его мнению, пятерку всех времен.

  1. Стефен Карри

  2. Майкл Джордан

  3. Кобе Брайант

  4. Леброн Джеймс

  5. Шакил О′Нил

Каннигем предположил, что у такого состава есть шанс пройти сезон без поражений, но для этого нужно постоянно сохранять концентрацию, поэтому он предсказал результат 77-5.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
