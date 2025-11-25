Кейд Каннингем считает, что его лучшая пятерка всех времен, включающая Карри, Джордана и Брайанта, завершила бы сезон с результатом 77-5

Каннингем составил свою лучшую пятерку и предсказал ее результат

Лидер «Детройта » Кейд Каннингем составил лучшую, по его мнению, пятерку всех времен.

Стефен Карри Майкл Джордан Кобе Брайант Леброн Джеймс Шакил О′Нил

Каннигем предположил, что у такого состава есть шанс пройти сезон без поражений, но для этого нужно постоянно сохранять концентрацию, поэтому он предсказал результат 77-5.