Данте Экзам получил разрыв сухожилия пальца ноги во время драки с игроками «Реала». Он пострадал от Гершона Ябуселе

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал фото Адриатическая лига Данте Экзам Гершон Ябуселе Баскетбол

Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.

В инциденте принял участие Данте Экзам из «Партизана», который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.

После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» Гершоном Ябуселе, передвигался на костылях.

«То, как Ябуселе бросил его с помощью приема из дзюдо – это тюрьма, пожизненное отстранение. В результате такого броска Экзам мог сломать себе позвоночник, серьезно повредить голову, его карьере мог прийти конец.

Это было ужасно. Я никогда в жизни такого не видел», – заявил доктор сербского клуба Мома Яковлевич.

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Фото: BasketNews

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3 комментария

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Vanila Panda
Ответ fridzon
В дзюдо же нет таких бросков. Там вроде как сильно ограничено насчет выбора бросков. Вот вольник или классик другое дело)) Так что обвинения необоснованные, дело рассыпается
и вообще, это экзам его швырнул спиной, разве не видно? наш гершончик невиновен - дисквал партизану. да и 15 очков легко отыгрывались за последнюю минуту, поэтому победа реала однозначная.
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+3
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fridzon
В дзюдо же нет таких бросков. Там вроде как сильно ограничено насчет выбора бросков.
Вот вольник или классик другое дело))

Так что обвинения необоснованные, дело рассыпается
+1
0
+1
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