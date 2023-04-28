Данте Экзам получил разрыв сухожилия пальца ноги во время драки с игроками «Реала». Он пострадал от Гершона Ябуселе
Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.
В инциденте принял участие Данте Экзам из «Партизана», который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.
После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» Гершоном Ябуселе, передвигался на костылях.
«То, как Ябуселе бросил его с помощью приема из дзюдо – это тюрьма, пожизненное отстранение. В результате такого броска Экзам мог сломать себе позвоночник, серьезно повредить голову, его карьере мог прийти конец.
Это было ужасно. Я никогда в жизни такого не видел», – заявил доктор сербского клуба Мома Яковлевич.
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Фото: BasketNews
Вот вольник или классик другое дело))
Так что обвинения необоснованные, дело рассыпается