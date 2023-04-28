Второй матч серии плей-офф между испанским « » и сербским « » в Мадриде закончился массовой дракой.

В инциденте принял участие из «Партизана», который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.

После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» , передвигался на костылях.

«То, как Ябуселе бросил его с помощью приема из дзюдо – это тюрьма, пожизненное отстранение. В результате такого броска Экзам мог сломать себе позвоночник, серьезно повредить голову, его карьере мог прийти конец.

Это было ужасно. Я никогда в жизни такого не видел», – заявил доктор сербского клуба Мома Яковлевич.

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