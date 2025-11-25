Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»

Марин Седлачек: Алперен Шенгюн будет бороться за звание MVP в следующем сезоне.

Баскетбольный эксперт Okko Марин Седлачек, отработавший 19 лет в скаутских отделах «Мемфиса» и «Филадельфии», проанализировал развитие центрового «Хьюстона » Алперена Шенгюна и отметил его значительный прогресс в атакующих действиях.

«Шенгюн на правильном пути. По ходу минувшего лета он сильно улучшил свою мобильность в нападении. Особенно в аспекте работы рук и создании ситуаций для партнеров. В настоящий момент он также исполняет роль плеймейкера в «Хьюстоне», так как Фред Ванвлит травмирован.

В начале сезона Шенгюну было сложно на этой позиции, но в клубе настояли на этом. «Хьюстон» всегда пытается развивать его игровые качества, и тренеры много работают с ним. В сезоне-2026/27 Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP чемпионата», – заявил Седлачек.