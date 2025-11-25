Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»

Таунс объяснил, за что он благодарен в преддверии Дня благодарения.

Центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс рассказал, как много для него значит возможность быть рядом с семьей.

– На этой неделе День благодарения, мы показали твоего отца на трибунах, поделись, что для тебя значит его присутствие на каждом матче, что на домашнем, что на выездном.

– Жизнь научила меня одной вещи, особенно учитывая, что мне уже 30. Я очень благодарен за возможность проводить время с моей семьей, моей сестрой, моими близкими и друзьями, с этой командой, в этом городе.

Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку. И я безмерно благодарен за то, что продолжаю просыпаться каждый день и пытаться снова, даже если вчерашний день был тяжелым, у меня есть шанс попробовать снова.