Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
Таунс объяснил, за что он благодарен в преддверии Дня благодарения.
Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс рассказал, как много для него значит возможность быть рядом с семьей.
– На этой неделе День благодарения, мы показали твоего отца на трибунах, поделись, что для тебя значит его присутствие на каждом матче, что на домашнем, что на выездном.
– Жизнь научила меня одной вещи, особенно учитывая, что мне уже 30. Я очень благодарен за возможность проводить время с моей семьей, моей сестрой, моими близкими и друзьями, с этой командой, в этом городе.
Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку. И я безмерно благодарен за то, что продолжаю просыпаться каждый день и пытаться снова, даже если вчерашний день был тяжелым, у меня есть шанс попробовать снова.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости