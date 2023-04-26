Стивен Эй Смит: «Стив Балмер и «Клипперс» должны заставить Кавая Ленарда завершить карьеру»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что форварду «Клипперс» Каваю Ленарду пора завершить карьеру из-за диагностированного у него разрыва мениска.
«Стив Балмер и «Клипперс» должны заставить Кавая Ленарда завершить карьеру. Мне это надоело. Ему пора домой. Все кончено.
Я никоим образом не ставлю под сомнение травму Кавая Ленарда. Я слышал очень тревожные истории о его здоровье. Говорят, что он все время хромает. Он не здоровый человек. Я не сомневаюсь в его характере, я не сомневаюсь в его мужестве, я не сомневаюсь во всем этом.
Он абсолютно худшая суперзвезда. Его почти никогда не бывает в составе, кроме того, он ничего не делает для рекламы и продвижения клуба.
На мой взгляд, это должно стать концом его карьеры. Сегодня утром я звонил некоторым представителям лиги и узнавал, что можно сделать, чтобы избавиться от Кавая Ленарда и он получил свои деньги. У него есть страховка. Можно растянуть выплату на несколько лет, чтобы он получил каждый цент. Просто отдайте ему его деньги и отпустите. На него нельзя положиться. «Клипперс» нужно двигаться дальше», – сказал Смит.
Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!
Эй Смиту платят за то, что он пусть и тупо, но часто набрасывает
У каждого своя работа
Стивен реально кукухой поехал и уже тупо критикует Кавая за склад характера. Ну не созданы интроверты для медийной сферы, это не их вотчина. Может мы и Данкана заканселим, ибо молчун был и абсолютно не медийная личность?))
Если обьективно смотреть на вещи, то и для здоровья Кавая и для клуба будет лучше, если он завершит карьеру.