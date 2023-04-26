Стивен Эй Смит: «Стив Балмер и «Клипперс» должны заставить Кавая Ленарда завершить карьеру»

Теги травмы Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Стив Балмер Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что форварду «Клипперс» Каваю Ленарду пора завершить карьеру из-за диагностированного у него разрыва мениска.

«Стив Балмер и «Клипперс» должны заставить Кавая Ленарда завершить карьеру. Мне это надоело. Ему пора домой. Все кончено.

Я никоим образом не ставлю под сомнение травму Кавая Ленарда. Я слышал очень тревожные истории о его здоровье. Говорят, что он все время хромает. Он не здоровый человек. Я не сомневаюсь в его характере, я не сомневаюсь в его мужестве, я не сомневаюсь во всем этом.

Он абсолютно худшая суперзвезда. Его почти никогда не бывает в составе, кроме того, он ничего не делает для рекламы и продвижения клуба.

На мой взгляд, это должно стать концом его карьеры. Сегодня утром я звонил некоторым представителям лиги и узнавал, что можно сделать, чтобы избавиться от Кавая Ленарда и он получил свои деньги. У него есть страховка. Можно растянуть выплату на несколько лет, чтобы он получил каждый цент. Просто отдайте ему его деньги и отпустите. На него нельзя положиться. «Клипперс» нужно двигаться дальше», – сказал Смит.

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Шишков
Стивен Эй дело говорит. Жалко Терминатора - здоровый Кавай всегда претендовал на лучшего игрока лиги. В финале 2019 он был неостановим. Но сейчас действительно на него нельзя положиться.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Стивен красавчик, но пусть хоть на минуточку поставит себя вместо Кавая!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Каваю платят за то, что он пусть и редко играет, но когда играет - выводит клуб в первый в истории финал конференции
Эй Смиту платят за то, что он пусть и тупо, но часто набрасывает
У каждого своя работа
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
считаю стивену эй смиту пора срочно завершить карьеру!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
"Его почти никогда не бывает в составе, кроме того, он ничего не делает для рекламы и продвижения клуба."

Стивен реально кукухой поехал и уже тупо критикует Кавая за склад характера. Ну не созданы интроверты для медийной сферы, это не их вотчина. Может мы и Данкана заканселим, ибо молчун был и абсолютно не медийная личность?))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ender
Какое же Смит юбанько.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ 0ptimus.
Стивен красавчик, но пусть хоть на минуточку поставит себя вместо Кавая!
Так а чего от этого изменится, если он поставит? Кавай - инвалид. При этом, он обеспечен до конца жизни и получит все причитающиеся ему деньги по контракту в любом случае.

Если обьективно смотреть на вещи, то и для здоровья Кавая и для клуба будет лучше, если он завершит карьеру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
зачем ему завершать её? он ещё может хорошо разарабыть, но как показывает практика последних лет, полноценно плей-офф провести он не может
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Нужно отдать должное Ленарду, пропуская такие большие отрезки по своей карьере, он всегда возвращался и показывал игру самого высокого уровня. Но похоже, что его ситуация выходит из под контроля, он просто не в состоянии продолжать. А может быть это и преждевременно, он не один такой в этой лиге. Есть и Дэвис, и Уильямс, да и многие другие не застрахованы от подобного. Здесь вопрос скорее в том, стоит ли рассчитывать на него в походе за чемпионством, или может быть таким игрокам лучше быть в командах которые не претендуют и играть в свое удовольствие, на радость своим болельщикам? Их берегут как могут, но риски слишком велики, и все труды идут насмарку. И это еще при таком судействе... Спасти этих "хромых уток" можно только сократив сезон на половину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ему 32 летом будет, он может еще попытаться играть матчей 50 за сезон. Другой вопрос как играть с ним в плей-офф. Я считаю, что Клипперс слишком накладно иметь двух суперзвезд с такими пропусками. Джордж и Кавай пропускают слишком много. Да, Кавая никто не заменит по игре, он делает разницу. Но его постоянно нет, это конец, я согласен со Смитом. Все врачи мира мудрили над его коленями, лучшее восстановление, ничего не помогает. Никогда не видел джерси Кавая в топе по покупкам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Все по делу. Здоровый Кавай - отличный игрок. Травированный перманентно - геморрой для клуба. Клипперс пора начинать все заново и избавиться от Кавая и Джорджа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ Daishi
"Его почти никогда не бывает в составе, кроме того, он ничего не делает для рекламы и продвижения клуба." Стивен реально кукухой поехал и уже тупо критикует Кавая за склад характера. Ну не созданы интроверты для медийной сферы, это не их вотчина. Может мы и Данкана заканселим, ибо молчун был и абсолютно не медийная личность?))
Данкан, однако, был лидером команды и многое для команды делал в раздевалке и на площадке. Всегда можно найти возможности принести команде пользу. А от Кавая её нет вообще. Нигде.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ noke
Данкан, однако, был лидером команды и многое для команды делал в раздевалке и на площадке. Всегда можно найти возможности принести команде пользу. А от Кавая её нет вообще. Нигде.
Это все можно и про Кавая сказать. В чем проблема? На мероприятиях Клипперс присутствует, на плакатах имеется, да и в рекламе я его регулярно вижу. Партнеры по команде отлично о нем отзываются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ Nightyork97
Ему 32 летом будет, он может еще попытаться играть матчей 50 за сезон. Другой вопрос как играть с ним в плей-офф. Я считаю, что Клипперс слишком накладно иметь двух суперзвезд с такими пропусками. Джордж и Кавай пропускают слишком много. Да, Кавая никто не заменит по игре, он делает разницу. Но его постоянно нет, это конец, я согласен со Смитом. Все врачи мира мудрили над его коленями, лучшее восстановление, ничего не помогает. Никогда не видел джерси Кавая в топе по покупкам.
Пошел минуту поверхностно погуглил 19 и 20 годы, Кавай в 10-ке по продажам джерси.. Зачем так примитивно врать?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Daishi
Пошел минуту поверхностно погуглил 19 и 20 годы, Кавай в 10-ке по продажам джерси.. Зачем так примитивно врать?))
Ссылочку одобряем, не стесняйся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ Nightyork97
Ссылочку одобряем, не стесняйся
https://www.interbasket.net/jerseys/nba/top-selling/2020/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий