Пол Джордж: «У меня впереди еще много хороших сезонов»

Теги Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж после поражения от «Финикса» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (130:136, 1-4) заявил, что способен провести на высоком уровне еще много сезонов.

«Думаю, что у меня впереди еще много хороших сезонов. Знаю, что Кавай Ленард тоже считает, что у него в запасе много хороших сезонов.

Единственное, что я могу – продолжать работать над своей игрой, работать над собой и просто стараться не пропускать матчи. Больно смотреть на то, как парни выкладываются на площадке, а я не могу им помочь. Это очень обидно и неприятно», – сказал Джордж.

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4 комментария

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Максим Максимов
Нет
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Сергей Попов
Интересно сколько из них в ЛАК
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