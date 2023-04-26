Пол Джордж: «У меня впереди еще много хороших сезонов»

Форвард « » после поражения от « » в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (130:136, 1-4) заявил, что способен провести на высоком уровне еще много сезонов.

«Думаю, что у меня впереди еще много хороших сезонов. Знаю, что тоже считает, что у него в запасе много хороших сезонов.

Единственное, что я могу – продолжать работать над своей игрой, работать над собой и просто стараться не пропускать матчи. Больно смотреть на то, как парни выкладываются на площадке, а я не могу им помочь. Это очень обидно и неприятно», – сказал Джордж.

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