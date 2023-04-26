У Кавая Ленарда диагностировали разрыв мениска

У форварда «Клипперс» диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что Ленард не играет из-за растяжения связок колена. Форвард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4).

В первых двух матчах серии Ленард набирал в среднем 34,5 очка, 6,5 подбора, 6,0 передачи и 2,0 перехвата.

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!