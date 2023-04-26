У Кавая Ленарда диагностировали разрыв мениска

Теги травмы Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

У форварда «Клипперс» Кавая Ленарда диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что Ленард не играет из-за растяжения связок колена. Форвард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4).

В первых двух матчах серии Ленард набирал в среднем 34,5 очка, 6,5 подбора, 6,0 передачи и 2,0 перехвата.

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!

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12 комментариев

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Sharky shark
конец эпопеи
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jonnysilverhand01
Ответ Касум Увайсов
Ленард 😥😥😥 отдохни, братиш, ты засужил отдых
Так он уже отдыхал, сколько можно то
+5
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Cursed
Дэмн, а его еще ругали что он на 4 и 5 игры не вышел..
+6
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Касум Увайсов
Ленард 😥😥😥
отдохни, братиш, ты засужил отдых
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Илья Купол
перевод: у кавая диагностировали конец карьеры
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IzhStyle
боюсь, что для Какая это всё
очень очень его жаль, когда он здоров, то это однозначно один из лучших игроков в мире
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luck3r
Он уже и не играет, а новые новости о его травмах все продолжают появляться. Дай бог Клипперс что то с этим сделать....
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Друг Писателя
Вот закончит Кавай карьеру сколько холиваров будет, как оценивать его достижения и место в пантеоне великих. Вроде тоже уникум и уникальный игрок в защите с сумасшедшей менталкой, но сколько он провел игр на площадке? Очень жаль...
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Zizu 5
Ответ Cursed
Дэмн, а его еще ругали что он на 4 и 5 игры не вышел..
так это чтоб финикс не ожидал, всю дорогу так команды, они знали что у него мениск и не будет играть, просто молчали
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Cash_flow
Ответ Sharky shark
конец эпопеи
Эпопея достигла своего апогея
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