Звездный форвард «Клипперс» не сыграет во вторник в пятом матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-3) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.

После этого Кавай пропустил третий и четвертый матчи.

Еще один звездный игрок « » по-прежнему травмирован и также не выйдет на площадку.

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