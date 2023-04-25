Кавай Ленард пропустит 5-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет во вторник в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-3) из-за растяжения связок правого колена.
Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.
После этого Кавай пропустил третий и четвертый матчи.
Еще один звездный игрок «Клипперс» Пол Джордж по-прежнему травмирован и также не выйдет на площадку.
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