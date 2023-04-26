Тайрон Лю: «Уберите двух лучших игроков у любой команды и посмотрим, смогут ли они выиграть в плей-офф»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что потеря звездных Кавая Ленарда и Пола Джорджа из-за травм стала ключевым фактором серии с «Финиксом» (1-4).

«Ободряет мысль о том, что со здоровыми Каваем и Джорджем мы еще не проигрывали серию плей-офф. Это всегда сидит где-то в голове, «а что, если». Но последние три года получалось так, как получалось.

Два лучших игрока нашей команды были травмированы. Что тут скажешь?

Уберите Стефа и Клэя из «Уорриорз». Уберите Дюрэнта и Букера из «Финикса». Уберите двух лучших игроков у любой команды и посмотрим, смогут ли они выиграть в плей-офф.

Привлечение Расса спасло наш сезон. С точки зрения попадания в плей-офф и нашего рывка. Мы должны отдать ему должное, он выкладывался в каждом матче», – заявил Лю.

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8 комментариев

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Andy
Ответ бредихин
уберите хиро и оладипо у Майами... тоже важные игроки.
И сколько важный игрок Витя провел матчей в сезоне?)
+7
0
+7
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Daishi
Ответ Xell
Что скажу? А если Леброн и Дэвис были бы всегда здоровы, уже выиграли бы 3гайки))
Ага, 33 ))
+5
0
+5
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Andy
Ну так а зачем вообще вы подписывали травмата Леонарда?
0
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Daishi
"Тай Талибан" вот такое "почетное" прозвище дали Лю болелы Клипперс по итогам сезона, ибо его упертость, либо инертность в определенных вопросах выглядели, как эталонные акты саботажа или терроризма.))
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Groove
На Клипперс проклятие какое то. Травматов Гриффина и Пола сменили на новый хрустальный сервиз.
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