Главный тренер « » считает, что потеря звездных и из-за травм стала ключевым фактором серии с « » (1-4).

«Ободряет мысль о том, что со здоровыми Каваем и Джорджем мы еще не проигрывали серию плей-офф. Это всегда сидит где-то в голове, «а что, если». Но последние три года получалось так, как получалось.

Два лучших игрока нашей команды были травмированы. Что тут скажешь?

Уберите Стефа и Клэя из «Уорриорз». Уберите Дюрэнта и Букера из «Финикса». Уберите двух лучших игроков у любой команды и посмотрим, смогут ли они выиграть в плей-офф.

Привлечение Расса спасло наш сезон. С точки зрения попадания в плей-офф и нашего рывка. Мы должны отдать ему должное, он выкладывался в каждом матче», – заявил Лю.

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