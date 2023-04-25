Мария Вадеева – MVP женской Премьер-лиги

Теги Спарта энд К жен УГМК жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Мария Вадеева Жосселина Майга МБА жен Алекс Бентли Елизавета Шабанова Дарья Игнатова Баскетбол

Центровая УГМК Мария Вадеева признана MVP женской Премьер-лиги сезона-2022/23.

Во вторник, 25 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» в 3-м матче финальной серии плей-офф (79:56, 3-0) и в 16-й раз стал чемпионом России.

В символическую пятерку вошли: разыгрывающая Александрия Бентли (УГМК), атакующий защитник Мария Крымова (МБА), легкий форвард Дарья Игнатова («Спарта энд К»), тяжелый форвард Жосселина Майга (МБА) и центровая Елизавета Шабанова («Динамо», Курск).

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1 комментарий

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AT-55
Никогда не понимал, как может MVP не войти в символическую пятерку)
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