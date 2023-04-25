Мария Вадеева – MVP женской Премьер-лиги

Центровая УГМК Мария Вадеева признана MVP женской Премьер-лиги сезона-2022/23.

Во вторник, 25 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское « » в 3-м матче финальной серии плей-офф (79:56, 3-0) и в 16-й раз стал чемпионом России.

В символическую пятерку вошли: разыгрывающая Александрия Бентли (УГМК), атакующий защитник Мария Крымова (МБА), легкий форвард Дарья Игнатова (« энд К»), тяжелый форвард Жосселина Майга (МБА) и центровая («Динамо», Курск).

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?