Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» сыграет с УГМК в 3-м матче финальной серии
Во вторник, 25 апреля, в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги курское «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским УГМК.
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
ДИНАМО КУРСК – УГМК
25 апреля. 19:00
УГМК ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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