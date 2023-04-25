Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» сыграет с УГМК в 3-м матче финальной серии

Во вторник, 25 апреля, в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги курское « » дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

ДИНАМО КУРСК – УГМК

25 апреля. 19:00

УГМК ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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