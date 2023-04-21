Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает курское «Динамо» во 2-м матче финальной серии

В пятницу, 21 апреля, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге играет с курским « ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

УГМК – ДИНАМО КУРСК

21 апреля. 17:00

УГМК ведет в серии – 1-0

Во втором матче серии за 5-6-е места « энд К» в Видном встретится с « ».

За 5-6-е места

Первый матч (до двух побед)

СПАРТА ЭНД К – САМАРА

21 апреля. 18:00

«Cамара» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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