Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает курское «Динамо» во 2-м матче финальной серии

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Самара жен Баскетбол

В пятницу, 21 апреля, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге играет с курским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

УГМК – ДИНАМО КУРСК 

21 апреля. 17:00

УГМК ведет в серии – 1-0

Во втором матче серии за 5-6-е места «Спарта энд К» в Видном встретится с «Самарой».

За 5-6-е места

Первый матч (до двух побед)

СПАРТА ЭНД К – САМАРА

21 апреля. 18:00

«Cамара» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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heivani
🦊 - за 2️⃣ой домашней победой! Сегодня должны сделать результат уже в первой половине игры.Алекс и Мария не дадут заскучать защитной линии курянок.Интересно,снойдет ли на Завьялову вдохновление при пробитии 3х очковых,как в прошлой игре?.Да и от Крайишник ожидаю более качественную игру.Никуда не деваются сравнения с теми,покинувшими нашу команду легионерами.О потери которых трудно ,,переварить,,.Одно,когда видишь игру лучших баскетболисток мира в составе твоей команды на протяжении многих лет; и другой состав,да,по меркам нашей лиги сильнейший,но ,когда привыкаешь к лучшему,перестроение к менее мастеровитому баскетболу - вызывает определенную ностальгию.
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heivani
Неожиданно,-10 после первой десятиминутки для УГМК /шок/,но 12:0 на старте второй,внушили оптимизм.Хотя ожидал иного,по части складывающей первой половины игры.Ксюше - здоровья,это потеря несомненно для лисиц.
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heivani
Что сказать,по итогам 3й четверти пока - игра равная.Игра лидеров УГМК ,Вадеевой,Бентли - вообще не впечатляет.От слова ,совсем.1:1 по итогам игр в ЕКБ совсем не удивит такое двухматчевое противостояние.
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heivani
51:51 - после 3й четверти.Не знаю,как закончится матч,но игра сильнейших команд России,- весьма неоднозначна и непредсказуема.Левченко травма,сейчас Вадеева получила повреждение,пусть и незначительное,но это все не айс
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