Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает курское «Динамо» во 2-м матче финальной серии
В пятницу, 21 апреля, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге играет с курским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
УГМК – ДИНАМО КУРСК
21 апреля. 17:00
УГМК ведет в серии – 1-0
Во втором матче серии за 5-6-е места «Спарта энд К» в Видном встретится с «Самарой».
За 5-6-е места
Первый матч (до двух побед)
СПАРТА ЭНД К – САМАРА
21 апреля. 18:00
«Cамара» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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