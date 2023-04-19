Андрей Ватутин: «Из-за дела Бриттни Грайнер несколько иностранных игроков отказались ехать в Россию»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин УГМК жен чемпионат России жен Единая лига ВТБ Бриттни Грайнер Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что из‑за дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер несколько иностранных игроков отказались переходить в российские клубы в последний момент.

«Когда Бриттни Грайнер была в России, было несколько случаев и у нас, и в других клубах, когда ты договариваешься о подписании контракта с игроком, а потом он приходит домой, а ему семья говорит, что его посадят. И он отказывается. Объяснить, что Россия — это не то место, где сажают просто так, было невозможно. Срывались большие контракты.

Нет смысла кидать камни в спину уехавших, у каждого были причины. Но хочу снять шляпу перед всеми иностранными специалистами и игроками, которые сейчас выступают в России. Деньги остаются деньгами, но принять решение играть в России непросто для них, их семей и родственников. Они не только получают деньги, но и радуют своим мастерством. Это те игроки, на которых ходят зрители, они молодцы. У многих была возможность уехать, но многие остались и продлили контракты. Давайте называть их патриотами чемпионата Единой лиги», — сказал Ватутин.

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7 комментариев

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Gornostaev
Андрей, не надо ни перед кем "снимать шляпу", ВСЕ легионеры здесь (особенно североамериканцы) исключительно ради денег и контрактов, не нужно строить иллюзий...
"Патриоты чемпионата Единой Лиги" - а вот это по-настоящему сильно 😂🤣😭... Баскетбольная шутка года!
+9
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Laden
Россия не то место где сажают просто так?
+9
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Serikus
Когда в кутузке будут сидеть, где тебя потом искать.
+1
0
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everyday4768
Ответ Laden
Россия не то место где сажают просто так?
Это барин шутить изволит
+3
-2
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Артем Войтов
Ответ Gornostaev
Андрей, не надо ни перед кем "снимать шляпу", ВСЕ легионеры здесь (особенно североамериканцы) исключительно ради денег и контрактов, не нужно строить иллюзий... "Патриоты чемпионата Единой Лиги" - а вот это по-настоящему сильно 😂🤣😭... Баскетбольная шутка года!
Он в полном интервью прямым текстом все это говорит. На редкость умный и грамотный мужик.
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-1
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