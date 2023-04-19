Андрей Ватутин: «Из-за дела Бриттни Грайнер несколько иностранных игроков отказались ехать в Россию»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что из‑за дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер несколько иностранных игроков отказались переходить в российские клубы в последний момент.

«Когда Бриттни Грайнер была в России, было несколько случаев и у нас, и в других клубах, когда ты договариваешься о подписании контракта с игроком, а потом он приходит домой, а ему семья говорит, что его посадят. И он отказывается. Объяснить, что Россия — это не то место, где сажают просто так, было невозможно. Срывались большие контракты.

Нет смысла кидать камни в спину уехавших, у каждого были причины. Но хочу снять шляпу перед всеми иностранными специалистами и игроками, которые сейчас выступают в России. Деньги остаются деньгами, но принять решение играть в России непросто для них, их семей и родственников. Они не только получают деньги, но и радуют своим мастерством. Это те игроки, на которых ходят зрители, они молодцы. У многих была возможность уехать, но многие остались и продлили контракты. Давайте называть их патриотами чемпионата лиги», — сказал Ватутин.

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