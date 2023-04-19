Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо» в 1-м матче финальной серии

Теги результаты УГМК жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Баскетбол

В среду, 19 апреля, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

УГМК – Динамо Курск

19 апреля. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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heivani
43:40, после первой половины матча.Упорная, с равными возможностями игра.Надеюсь,как почти во всех матчах,УГМК взвинтит темп,чем и будет обусловлен перелом в достижении положительного результата
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