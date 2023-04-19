Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо» в 1-м матче финальной серии
В среду, 19 апреля, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо».
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
УГМК – Динамо Курск
19 апреля. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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