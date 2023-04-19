Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо» в 1-м матче финальной серии

В среду, 19 апреля, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

УГМК –

19 апреля. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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