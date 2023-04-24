Харрисон Барнс: «Это был открытый бросок, но мяч угодил в дужку»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Харрисон Барнс НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Голден Стэйт» (125:126, 2-2).

Барнс бросал на победу под сирену, но промахнулся.

«Это был открытый бросок. Фокс доверил мне, доверил мне эту атаку. Мяч угодил в дужку.

Переключаемся на следующий матч. Могу сказать, что мне нравится положение нашей команды, уверен в нас», – заявил Барнс.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ballboy13
Ответ pele_kan
непонятно вообще зачем было именно треху кидать, учитывая что отставание было в 1 очко
Ну расчет был на завершение от Фокса 100%, но того грамотно прикрыли, поэтому пришлось сбрасывать на свободного игрока, коим оказался Барнс на трешке.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fridzon
Он эту фразу не говорил после 7 матча Финала за ГС?))
С тех пор его вообще не воспринимаю как серьезного по-настоящему . Вот нисколько во время трансляции не сомневался, что промажет
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Просто высшая степень несправедливости была бы, попади Барнс против ГС сейчас, учитывая финал-2016
справедливости не было, нет и не будет в мире.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
непонятно вообще зачем было именно треху кидать, учитывая что отставание было в 1 очко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
Пожалел бывшую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий