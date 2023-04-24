Харрисон Барнс: «Это был открытый бросок, но мяч угодил в дужку»
Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Голден Стэйт» (125:126, 2-2).
Барнс бросал на победу под сирену, но промахнулся.
«Это был открытый бросок. Фокс доверил мне, доверил мне эту атаку. Мяч угодил в дужку.
Переключаемся на следующий матч. Могу сказать, что мне нравится положение нашей команды, уверен в нас», – заявил Барнс.
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