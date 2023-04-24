Майк Браун о поражении в четвертом матче: «Сказывается отсутствие у нас опыта плей-офф»

Главный тренер « » Майк Браун назвал причину поражения в четвертом матче серии с «Голден Стэйт» (125:126, 2-2).

«Мы допустили несколько ошибок в самый неподходящий момент, особенно в четвертой четверти.

Вот где сказывается отсутствие у нас опыта плей-офф, потому что вы не можете позволить себе что-то вроде передышки, не можете думать, что у вас есть возможность сыграть определенным образом, а чемпионы при этом не заставят вас заплатить за это», – заявил Браун.

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