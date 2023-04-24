Майк Браун о поражении в четвертом матче: «Сказывается отсутствие у нас опыта плей-офф»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун назвал причину поражения в четвертом матче серии с «Голден Стэйт» (125:126, 2-2).

«Мы допустили несколько ошибок в самый неподходящий момент, особенно в четвертой четверти.

Вот где сказывается отсутствие у нас опыта плей-офф, потому что вы не можете позволить себе что-то вроде передышки, не можете думать, что у вас есть возможность сыграть определенным образом, а чемпионы при этом не заставят вас заплатить за это», – заявил Браун.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

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2 комментария

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Илья Петров
Стэф такой: https://cs13.pikabu.ru/post_img/2020/12/26/7/og_og_160897854728297701.jpg
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UBAH_TAPAHOB
По делу разложил
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