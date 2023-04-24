Форвард «Голден Стэйт» прокомментировал свой выход со скамейки в четвертом матче серии с « » (126:125, 2-2).

По словам Грина, посмотрев третью игру у себя дома по телевизору (форвард отбывал дисквалификацию – Sports.ru), он сел в машину и поехал в «Чейз центр», чтобы обсудить с главным тренером свою роль.

Дрэймонд был готов выйти со скамейки, так как пример выигранного матча показал, насколько важна для «воинов» возможность растягивать оборону соперника за счет присутствия снайперов на площадке.

«Мои чувства не имеют значения. К черту мои чувства, кого это волнует. Важно было продолжить начатое в третьем матче, стартовать так же, как в третьем матче.

Многие после 11 сезонов могут начать думать, что место в старте принадлежит им по умолчанию. Но мне не хотелось бы достигнуть такой точки в карьере, когда я буду считать, что нечто принадлежит мне и это не обсуждается. Интересы команды важнее.

Пятый матч? Верю, что не надо ломать то, что работает», – сказал Грин.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)