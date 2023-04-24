Харрисон Барнс смазал бросок на победу в 4-м матче с «Голден Стэйт»
Исход четвертого матча серии первого раунда «Голден Стэйт» – «Сакраменто» решался на последних секундах.
Форвард «Кингз» Харрисон Барнс бросал из-за дуги на победу при «-1» после скидки Де’Аарона Фокса, но промахнулся.
«Уорриорз» победили со счетом 126:125 и сравняли счет в серии – 2-2.
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