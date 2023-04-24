Харрисон Барнс смазал бросок на победу в 4-м матче с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Харрисон Барнс НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Исход четвертого матча серии первого раунда «Голден Стэйт» – «Сакраменто» решался на последних секундах.

Форвард «Кингз» Харрисон Барнс бросал из-за дуги на победу при «-1» после скидки Де’Аарона Фокса, но промахнулся.

«Уорриорз» победили со счетом 126:125 и сравняли счет в серии – 2-2.

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19 комментариев

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Bashibuzuck
Обидно, но борьба продожается, вперед, Короли✊✊✊
+15
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Баркамол Абдулла
Ответ Вадим flanec
Зачем при - 1, бросать из-за дуги. Тем более, что времени осталось 1,9 сек до конца 4й четверти. Хватило бы и 2х очкового попадания для победы.
Конечно тебе виднее с дивана что им надо было делать, а хрен что Фокса двоем карри и Грин съели
+12
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим flanec
Зачем при - 1, бросать из-за дуги. Тем более, что времени осталось 1,9 сек до конца 4й четверти. Хватило бы и 2х очкового попадания для победы.
как было сделать двухочковый без сопротивления за 2 сек?
+12
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим flanec
Ну тогда это беда Кингз, что кроме Фокса, некому доверить решающий бросок, при - 1.
фокс лучший клатчевый игрок лиги этого года. разве это беда? это мечта. но ведь и это не гарантия успеха в одном владении. тем более когда тебя встречает грин.
+8
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+8
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим flanec
На то он и тренер, чтоб комбинацию нарисовать, как наиболее проще забить бросок. Тем более, что начали вводить мяч в игру не за 2 сек до конца четверти.
так и было. айзо на фокса. у того немного мяч выбил карри. потом слева встречал грин. что ему делать? скидка и хорошая треха через невысокого карри. не зашло. абсолютно стандартна ситуация. это как-то миф что за 9 секунд можно создать свободную двушку в клатче. соперник сконцентрирован, фолы в проходе свистеть не будут. 99% случаев это поосто айзо на лидера. лидер встретили. все.
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+7
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Антон Ивакин
Однажды у самоубийцы спросили , если бы от одного попадания в кольцо зависела твоя жизнь , доверил ли бы ты бросок Харрисону Барнсу ? «Безусловно» , ответил он
+4
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+4
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Альберт Салихов
Ответ Вадим flanec
Зачем при - 1, бросать из-за дуги. Тем более, что времени осталось 1,9 сек до конца 4й четверти. Хватило бы и 2х очкового попадания для победы.
А что не видно было, что они под бросок Фокса чертили, но его сожрал Стэф (звучит как сюр) После этого уже суета началась и сделали как получилось.
+3
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+3
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tonik2000
Ответ Вадим flanec
Зачем при - 1, бросать из-за дуги. Тем более, что времени осталось 1,9 сек до конца 4й четверти. Хватило бы и 2х очкового попадания для победы.
MJ, 6 игра финала 1998 с ютой, ситуация один в один , результат иной. Разница в атаке, разница в защите
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим flanec
Ну так к чему вся эта перепалка в комментариях? Кингз облажались с 3х очковым броском и точка. А Уорриорз тоже не пальцем деланые, сразу скумекали, что держать надо Фокса. Да и вообще, если в Кингз не дураки, то Фокса можно было как отвлекающий маневр использовать, а доверили бы бросок, 2х очковый кому-то другому.
ну к слову в клатче чаще лажают, чем нет. так что.. хорошая треха была. чуток не зашла. думаю каждая команда выбрала бы такой бросок.
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frenemy
Разменялись обидными промахами в гостях. Уиггинс в первом тоже мог закрыть матч дальним броском
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим flanec
Если бы такой бросок выбрали Уорриорз, было бы понятно, тем более варианты с исполнителем есть. А у Кингз, вариант один - Фокс, который к тому же с мячом, а отдать под 3х очковый некому, Хьюртер то увы и ах.
это неважно. все дело в том, что свободная треха лучше двухи с сопротивлением. очевидный выбор барнса в условиях 2х секунд. в клатче никто не дает играть легко комбинации. плюс комбинация может не пройти, и надо атаку перезаряжать. а времени на это нет. поэтому абсолютно всегда Джордан, Брон, Кобе, Карри, Кд играют айзотс возможностью скидки. Барнс, кстати, за сак много баззеров положил. ситуация абсолютно нормальная. даже 40% вероятности попасть в клатче- это много. думаю у барнса была примерно эта вероятность.
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Вадим flanec
Зачем при - 1, бросать из-за дуги. Тем более, что времени осталось 1,9 сек до конца 4й четверти. Хватило бы и 2х очкового попадания для победы.
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Алексей Зиновьев
Засуетились в этом моменте Сакраменто, конечно, но ничего, в этой серии очень радуют глаз своей игрой
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Илья Петров
Было время топить кирпичами ГС, настало время выручать. А так то совсем рядом от 3-1 было.
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Вадим flanec
Ответ Misha_Sapunov
ну к слову в клатче чаще лажают, чем нет. так что.. хорошая треха была. чуток не зашла. думаю каждая команда выбрала бы такой бросок.
Если бы такой бросок выбрали Уорриорз, было бы понятно, тем более варианты с исполнителем есть. А у Кингз, вариант один - Фокс, который к тому же с мячом, а отдать под 3х очковый некому, Хьюртер то увы и ах.
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