Харрисон Барнс смазал бросок на победу в 4-м матче с «Голден Стэйт»

Исход четвертого матча серии первого раунда « » – « » решался на последних секундах.

Форвард «Кингз» бросал из-за дуги на победу при «-1» после скидки Де’Аарона Фокса, но промахнулся.

«Уорриорз» победили со счетом 126:125 и сравняли счет в серии – 2-2.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все