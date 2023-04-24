Стеф Карри набрал 32 очка в 4-м матче с «Сакраменто» Де’Аарона Фокса

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде сравнять счет в серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто».

В четвертой встрече Карри набрал 32 очка, 5 подборов и 4 передачи при 11 из 22 с игры.

Лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс записал на свой счет 38 очков, 9 подборов и 5 передач при 14 из 31 с игры.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

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