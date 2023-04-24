Разыгрывающий «Голден Стэйт» помог команде сравнять счет в серии первого раунда плей-офф с « ».

В четвертой встрече Карри набрал 32 очка, 5 подборов и 4 передачи при 11 из 22 с игры.

Лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс записал на свой счет 38 очков, 9 подборов и 5 передач при 14 из 31 с игры.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров