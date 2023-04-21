Судья Тони Бразерс о решении не удалять Эмбиида: «Контакт был излишним, но не чрезмерным»
Судья НБА Тони Бразерс, который обслуживал третий матч «Бруклин» – «Филадельфия» (97:102, 0-3), объяснил решение не удалять центрового гостей Джоэла Эмбиида.
Лидер «Сиксерс» ударил ногой в пах попытавшегося перешагнуть через него Ника Клэкстона.
Вопрос: Почему Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол первой степени за удар ногой Ника Клэкстона?
Бразерс: Контакт был сочтен излишним, но, судя по точке соприкосновения с ногой, он не поднялся до уровня чрезмерного.
Вопрос: То есть вы сочли, что фол не тянет на вторую степень, исходя из того, в каком месте произошел контакт?
Бразерс: Точка контакта определила, что это был только излишний контакт, а не чрезмерный, так что да.
Вопрос: Почему Джеймсу Хардену дали неспортивный второй степени за фол на Ройсе О’Ниле?
Бразерс: Судя по точке контакта непосредственно в паховой области нарушение квалифицировалось как чрезмерного уровня с последующим удалением.
Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо
Если конечно у Клэктона яйца не висят по колено.
-------------------------------------------------------------
Ну и где тут колено?
Ударил человека по голове, если он просто упал и не получил серьёзных травм, то это может быть просто административка (отчасти декриминализировали бакланку), а вот если серьёзная травма, то уголовная статья.