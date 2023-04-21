Судья НБА Тони Бразерс, который обслуживал третий матч « » – « » (97:102, 0-3), объяснил решение не удалять центрового гостей Джоэла Эмбиида.

Лидер «Сиксерс» ударил ногой в пах попытавшегося перешагнуть через него .

Вопрос: Почему Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол первой степени за удар ногой Ника Клэкстона?

Бразерс: Контакт был сочтен излишним, но, судя по точке соприкосновения с ногой, он не поднялся до уровня чрезмерного.

Вопрос: То есть вы сочли, что фол не тянет на вторую степень, исходя из того, в каком месте произошел контакт?

Бразерс: Точка контакта определила, что это был только излишний контакт, а не чрезмерный, так что да.

Вопрос: Почему Джеймсу Хардену дали неспортивный второй степени за фол на Ройсе О’Ниле?

Бразерс: Судя по точке контакта непосредственно в паховой области нарушение квалифицировалось как чрезмерного уровня с последующим удалением.

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