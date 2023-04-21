Судья Тони Бразерс о решении не удалять Эмбиида: «Контакт был излишним, но не чрезмерным»

Теги Бруклин Филадельфия НБА судьи Джеймс Харден НБА плей-офф Тони Бразерс Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Судья НБА Тони Бразерс, который обслуживал третий матч «Бруклин» – «Филадельфия» (97:102, 0-3), объяснил решение не удалять центрового гостей Джоэла Эмбиида.

Лидер «Сиксерс» ударил ногой в пах попытавшегося перешагнуть через него Ника Клэкстона.

Вопрос: Почему Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол первой степени за удар ногой Ника Клэкстона?

Бразерс: Контакт был сочтен излишним, но, судя по точке соприкосновения с ногой, он не поднялся до уровня чрезмерного.

Вопрос: То есть вы сочли, что фол не тянет на вторую степень, исходя из того, в каком месте произошел контакт?

Бразерс: Точка контакта определила, что это был только излишний контакт, а не чрезмерный, так что да.

Вопрос: Почему Джеймсу Хардену дали неспортивный второй степени за фол на Ройсе О’Ниле?

Бразерс: Судя по точке контакта непосредственно в паховой области нарушение квалифицировалось как чрезмерного уровня с последующим удалением.

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30 комментариев

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ke-ke
По меркам Бразерс контакт и правда так себе
+81
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Здоровье Энтони Дэвиса
Эмбиида надо было удалять, а Хардена — нет. Но из первого лепят MVP, так что имеем, что имеем...
+35
-1
+34
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фанат баскетбола
Эмбид даже тут промахнулся, и это ваш МВП?)
+26
-1
+25
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Вадим flanec
Вот бы Бразерсу по причинному месту пнули, а потом в суде выясняли, чрезмерный был контакт ноги с мошонкой или излишним. . Если не опухло ничего у Бразерса, то всё нормально, контакт излишний, но не чрезмерный, подозреваемый свободен.
+14
-1
+13
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Daishi
Надеюсь, эта новость только для того, чтобы мы разобрались в мотивах и последовательности судейства. А не потому, что судья имеет фамилию Бразерс и рассуждает о паховых областях? %)
+13
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Daniel Fox
Когда зашел на этот пост , чтобы послушать юморесок
+8
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Cubs-V
Ответ Вадим flanec
Вот бы Бразерсу по причинному месту пнули, а потом в суде выясняли, чрезмерный был контакт ноги с мошонкой или излишним. . Если не опухло ничего у Бразерса, то всё нормально, контакт излишний, но не чрезмерный, подозреваемый свободен.
Ну ради справедливости, Эмбиид по ноге ударил.
Если конечно у Клэктона яйца не висят по колено.
+8
-4
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A. V.
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Эмбиида надо было удалять, а Хардена — нет. Но из первого лепят MVP, так что имеем, что имеем...
Вы просто не в курсе новых правил нба - из положения «лёжа» можно фолить как хочешь, а если ты «на ногах» то автоматом удаление☝️
+4
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Cubs-V
Ответ Вадим flanec
Ты же написал про причиндалы до колена. А удар пришёлся намного выше колена.
Т.е шутку про "яйца до колена" ты принял, как факт?
+7
-3
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3pointmaster
они там че с динамометрами ходят
+4
0
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Bogdan Minakov
Судьи в НБА это вообще отдельная категория инвалидности
+3
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kelforever
Бразерс хотел сказать, что если ты хочешь понтоваться как айверсон и переступать через лежащего оппонента у тебя должны быть стальные яйца.
+3
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NikolayOss
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Эмбиида надо было удалять, а Хардена — нет. Но из первого лепят MVP, так что имеем, что имеем...
А ещё Эмбиид начал махать ногами на третьей минуте первой четверти. Давать второй неспортивный и удалять его из игры в самом начале было бы неосмотрительно для лиги, потеряли бы в зрелищности. Харден же засветился в конце третьей четверти, и второй такой эпизод за матч зрители бы не поняли.
+5
-2
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гилберт
Ответ Cubs-V
Ну ради справедливости, Эмбиид по ноге ударил. Если конечно у Клэктона яйца не висят по колено.
Я промахнулся! Сказал Эмбид. А я ведь никогда не промахиваюсь. Значит яйца Клэкстона меньше чем я ожидал.
+3
0
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Вадим flanec
Ответ Cubs-V
Ну ради справедливости, Эмбиид по ноге ударил. Если конечно у Клэктона яйца не висят по колено.
https://www.sports.ru/basketball/1115075096-klekston-stal-pereshagivat-cherez-embiida-posle-danka-igrok-siksers-ud.html?sl=1
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Ну и где тут колено?
+3
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гилберт
На самом деле все четко объяснил, не придраться. Попал по яйцам, удаление. Чуток промазал, можешь играть.
+2
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Валера, настало твое время...
Ответ Вадим flanec
https://www.sports.ru/basketball/1115075096-klekston-stal-pereshagivat-cherez-embiida-posle-danka-igrok-siksers-ud.html?sl=1 ------------------------------------------------------------- Ну и где тут колено?
Ну сам то Клэкстон даже не за помидоры схватился, а за заднюю поверхность бедра. А потом вообще довольный бил себя в грудь. После удара в пах такой радостный вряд ли будешь ходить
+3
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nbawade
Ответ гилберт
На самом деле все четко объяснил, не придраться. Попал по яйцам, удаление. Чуток промазал, можешь играть.
В законе все аналогично.
Ударил человека по голове, если он просто упал и не получил серьёзных травм, то это может быть просто административка (отчасти декриминализировали бакланку), а вот если серьёзная травма, то уголовная статья.
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rembrandao
Неспортивный второй степени только за двойное проникновение, так что все правильно
+1
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гилберт
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Эмбиида надо было удалять, а Хардена — нет. Но из первого лепят MVP, так что имеем, что имеем...
Эпизод Эмбида был в самом начале матча, а с Харденом ближе к концу.
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NikolayOss
Ответ A. V.
Вы просто не в курсе новых правил нба - из положения «лёжа» можно фолить как хочешь, а если ты «на ногах» то автоматом удаление☝️
Тонко )))
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mqh9pzrxgf
Дискву даже если дадут, шансов мало у нетс, 3-0 это фатально
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гилберт
Черный из Бразерс.
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A. V.
кого сейчас удивишь ударом по бубенцам, вот если бы он по рёбрам ударил…
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Jerry Rodrogha
Ответ mqh9pzrxgf
Дискву даже если дадут, шансов мало у нетс, 3-0 это фатально
Серию продлить хотя бы. Французу лоад-менеджмент устроить
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