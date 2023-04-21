Джеймс Харден об удалении: «Там даже фола не было»

Теги Бруклин Филадельфия НБА судьи Джеймс Харден НБА плей-офф Ройс О'Нил Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден прокомментировал удаление во время третьего матча серии с «Бруклином» (102:97, 3-0), когда он попал рукой в пах Ройсу О’Нилу.

«Объяснение судей? Мне ничего не объяснили.

Там даже фола не было. Это было естественное движение рукой. Там не было умысла, не было удара локтем с характерным для этого движением.

Такого быть не должно», – заявил Харден.

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13 комментариев

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гилберт
Яйца чёрных важны!!!
+20
-4
+16
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seabyryak
Ответ NeraZZ
Полосатые осознавали свою вину за не удаление Эмбида и таким образом решили чутька восстановить справедливость
Но когда увидели, что Фила стала проигрывать, то удалили Клэкстона? Так теперь это работает?
+13
0
+13
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NeraZZ
Полосатые осознавали свою вину за не удаление Эмбида и таким образом решили чутька восстановить справедливость
+8
0
+8
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йозе марино
Ответ гилберт
Яйца чёрных важны!!!
black balls history))
+6
-1
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гилберт
Чуток пощекотал.
+3
-1
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Anton Smirnov
На повторе видно, если харден реально и попал по хозяйству ОНила, то тогда Онил в этот момент был слишком возбужден ))) Либо это был флоп.
+3
-1
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Aleksey Lisitsyn
Ответ йозе марино
black balls history))
indeed)))))))
+2
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reneremy13@icloud.com
Ответ seabyryak
Но когда увидели, что Фила стала проигрывать, то удалили Клэкстона? Так теперь это работает?
Клекстон слишком в себя поверил ) легко начать входить в раш , тяжело остановиться
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Ballboy13
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Помню как в 2016 в WCF Грин тоже всех уверял, что у него естественное движение ноги, когда она с разгона залетает в промежность Аквамена. По сабжу: было там акцентированное движение руки, может не такое сильное, как изобразил О’Нил, но явно с умыслом, т.к. прессовал он Бороду в том владении крепко.
Ну какой где вы там умысел углядели то? Абсолютно естественное движение
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ST-L
Джеймс, сейчас тебе эксперты по яйцам Леброна/Адамса и ребрам Сабониса объяснят, что надо тебя дисквалифицировать. Был бы рецидив - непременно до конца плейофф. Так что помалкивай лучше
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Jerry Rodrogha
Пострадал за Эмбиида
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Mit_Sam
Ответ reneremy13@icloud.com
Клекстон слишком в себя поверил ) легко начать входить в раш , тяжело остановиться
Входить в раш - это про новые области что-то?
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