Защитник «Филадельфии» прокомментировал удаление во время третьего матча серии с « » (102:97, 3-0), когда он попал рукой в пах ’Нилу.

«Объяснение судей? Мне ничего не объяснили.

Там даже фола не было. Это было естественное движение рукой. Там не было умысла, не было удара локтем с характерным для этого движением.

Такого быть не должно», – заявил Харден.

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