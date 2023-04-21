Джеймс Харден об удалении: «Там даже фола не было»
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден прокомментировал удаление во время третьего матча серии с «Бруклином» (102:97, 3-0), когда он попал рукой в пах Ройсу О’Нилу.
«Объяснение судей? Мне ничего не объяснили.
Там даже фола не было. Это было естественное движение рукой. Там не было умысла, не было удара локтем с характерным для этого движением.
Такого быть не должно», – заявил Харден.
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