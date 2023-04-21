Док Риверс о конфликте между Эмбиидом и Клэкстоном: «Соперники пытаются провоцировать. Нам следует быть осторожными»

Теги Док Риверс Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием Ника Клэкстона («Бруклин») и лидера «76-х» Джоэла Эмбиида.

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

Журналист: Если говорить об Эмбииде, то явно присутствовал элемент провокации. Как ваша команда справилась с этим? 

Риверс: Такова реальность. Соперники сейчас пытаются провоцировать, а если ответить, то следует дисквалификация. Нам следует быть осторожными.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем

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3 комментария

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Sonder
я поржал с пресс-конференции

джоэла спросили про удар в пах (по харламову), а он такой, мол: «не помню этот эпизод, честно»
– а с удалением клакстона помнишь момент?
– вот, это я помню

и весь зал начал смеяться
+11
0
+11
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carmelo hot sause
Один бьёт по яйцам, второй лежа пинается примерно в ту же область - соперники провоцируют)
+3
-1
+2
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ZhunusOFF
Нетс специально пытаются провоцировать чтобы довести серию до волшебных 3-1. Там уже и Гленн Риверс подключится.
0
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