Главный тренер «Филадельфии» поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием (« ») и лидера «76-х» .

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

Журналист: Если говорить об Эмбииде, то явно присутствовал элемент провокации. Как ваша команда справилась с этим?

Риверс: Такова реальность. Соперники сейчас пытаются провоцировать, а если ответить, то следует дисквалификация. Нам следует быть осторожными.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

Форвард «Уорриорз» ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем