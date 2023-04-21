На первых минутах третьего матча между « » и «Филадельфией» случился конфликтный эпизод с участием центровых и .

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

В третьей четверти Джеймс Харден был удален за удар соперника в пах рукой.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

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