Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» ударил его ногой и получил неспортивный

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео судьи Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

На первых минутах третьего матча между «Бруклином» и «Филадельфией» случился конфликтный эпизод с участием центровых Ника Клэкстона и Джоэла Эмбиида.

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

В третьей четверти Джеймс Харден был удален за удар соперника в пах рукой.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

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61 комментарий

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Рахон Р.
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Эмбида. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
это вопрос к юзерам спортса, к лиге или к судьям? По мне, так матч дисквы Эмбииду за такое точно так же впаять можно, и не надо никакие глаза закрывать и представлять всяких гринов.
+122
-9
+113
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UBAH_TAPAHOB
Флагрант 2 Хардэну после такого флагранта 1 Эмбиду выглядел как насмешка над логикой и здравым смыслом
+71
-2
+69
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Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Эмбида. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
+99
-35
+64
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Алексей Иванов
Самый противный, ноющий, постоянно всех провоцирующий видимо мвп. Помню как в недавней игре с Бостоном, над Хаузером издевался, мол через него забил.
+39
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Олененок Бэмби
Вообще странно, что клэкстон технарь получил, т.к. шёл он вполне натурально и перешагнуть через ноги было нормально, не идти же по ним, а лебе тогда не дали, где чётко видно, что намерено шёл перешагивать без какой-либо необходимости
+33
-8
+25
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Амен
Ответ Илья Петров
Не против это одно, а где же факела с вилами, ну и всякие прибауточки про "юбочки" и прочую туфту...
Ну так если бы фаны ГСВ не начали бы массово оправдывать Грина и выставлять Сабониса виноватым, то может и не было бы вил😂 К тому же Грин своими выходками реально уже задолбал
+26
-2
+24
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quznez
Ответ Илья Петров
к пользователям спортса конечно. Грину требовали от матча до года что ли. А здесь чет тишина...
не забываем про истории уже много раз происходившие и не научившие Грина, рецидивистов обычно судят строже, и это логично.
+24
-4
+20
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Амен
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Эмбида. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
Да вроде тут никто и не против того, что Эмбида нужно было удалять. Ну кроме фанов 76х, конечно.
Дискву хотя бы на одну игру тоже не помешало бы выписать
+15
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софочка
Ответ Райли Карри
в новости нетс победили и ведут 3-0
Альтернативная вселенная, где всё хорошо. Вероятно, в этой же вселенной МВП получит Йокич, ДПОЯ - Брук Лопес, а медиа и игроки Портленда активно осуждают Дреймонда Грина
+13
-1
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Сергей Пузанков
МВП этому господину
+10
-1
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Казимир Стыцько
Это должен был сделать Тайрон Лю еще 21 год назад, чтобы отбить у "перешаговальщиков" желание унижать людей.
+13
-5
+8
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RUSSWEST
Ответ Райли Карри
в новости нетс победили и ведут 3-0
Может Валерий в NBA2k отдельно счёт ведёт, откуда мы знаем)
+7
0
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Сергей Пузанков
Ответ Добрейший Вечерочек
Ни фига себе нет риска. Такая туша с размаха бьёт сзади по ахиллу. Ты посмотри ещё раз видео. Мог серьёзную травму нанести. Это 100% удаление должно быть
Ахилл - это какой-то новый эвфемизм ануса?
+9
-3
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Райли Карри
в новости нетс победили и ведут 3-0
+6
0
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seabyryak
Ответ Сергей Пузанков
Ну здесь вроде нет особого риска нанести травму, плюс истории грубости такой тоже нет (а её лига учитывала), так что ничего не будет, полагаю
думаешь он метил в ногу, а не в пах например? или вообще куда то метил, а не просто пнул не думая? Так что тут спорный момент, просто Эмбиду повезло, что он в пах не попал. И что Клэкстон не стал валятся по полу как Сабонис, а просто пошёл дальше. В итоге за это и пострадал, что вообще не справедливо. Оучшую игру выдавал и переигрывал Эмбида сегодня.
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Олененок Бэмби
Ответ Сергей Пузанков
Удалять главную звезду серии после двух минут игры - это немного жесть. НБА всё же про заработок в первую очередь. upd. Посмотрел эпизод Хардена. Там, конечно судьи начудили зачем-то, безотносительно эпизода с Эмбиидом удаление левое абсолютно
Так проигрышь фильм в одном матче был бы не плохим гешефтом для лиги, на 1 матч больше играть
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stereodamage!
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Эмбида. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
Ну вы чего, это же претендент на МВП, 2 минуты игры прошло, да и вообще не попал! s
+5
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Сергей Пузанков
Ответ UBAH_TAPAHOB
Флагрант 2 Хардэну после такого флагранта 1 Эмбиду выглядел как насмешка над логикой и здравым смыслом
Удалять главную звезду серии после двух минут игры - это немного жесть. НБА всё же про заработок в первую очередь.
upd. Посмотрел эпизод Хардена. Там, конечно судьи начудили зачем-то, безотносительно эпизода с Эмбиидом удаление левое абсолютно
+8
-5
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кандид
Не оправдываю нисколько Эмбиида, но какого куя этот мyдак Клэкстон попёрся через него перешагивать? Все же прекрасно знают к чему это ведёт. И никакой "потерей равновесия" это не объяснить.
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Сергей Иовлев
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Эмбида. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
Нисколько. Возможность без штрафа **нуть игрока, который перешагивает через тебя, должна быть разрешена в НБА.
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Сергей Пузанков
Ответ Рахон Р.
это вопрос к юзерам спортса, к лиге или к судьям? По мне, так матч дисквы Эмбииду за такое точно так же впаять можно, и не надо никакие глаза закрывать и представлять всяких гринов.
Ну здесь вроде нет особого риска нанести травму, плюс истории грубости такой тоже нет (а её лига учитывала), так что ничего не будет, полагаю
+5
-2
+3
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Jerry Rodrogha
Ответ Илья Петров
к пользователям спортса конечно. Грину требовали от матча до года что ли. А здесь чет тишина...
Да, надо так же, как и Грину. Тут к лысому уже вопрос
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Николаич
ох уж эти афроамериканцы - постоянно норовят то перешагнуть, то чего-то доказать, пощупав себя за кохонес, то публике орут во всё горло....
+3
-1
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Givi Shotadze
Написал за Сабониса, повторю - игрок оказался на паркете , он вне игры. Единственное действие в отношении его которое уместно - предложить подняться. Всё остальное не имеет оправданий и должно наказываться. Что до эмбиида - человек лежит, занесённая над ним нога - угроза, наказание за превышение самозащиты.
Баскетбол это игра, спорт тонких и красивых навыков, можно оставаться непримеримым и жёстким, но с уважением к сопернику....
+6
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Додик Аксель
На решение судей в НБА удивляться не приходиться. Если бы Клэкстон наступил на Эмбиида, тогда его стоило наказывать и реакция лежащего ещё была бы объяснима. А так взыграли амбиции и обида. Вначале матча не стали принимать более справедливого и кардинального решения. Эмбиид не Грин, он же номинант №1 на МВП. Нытик взбрыкивающий он №1.
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