Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» ударил его ногой и получил неспортивный
На первых минутах третьего матча между «Бруклином» и «Филадельфией» случился конфликтный эпизод с участием центровых Ника Клэкстона и Джоэла Эмбиида.
Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.
После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.
Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.
В третьей четверти Джеймс Харден был удален за удар соперника в пах рукой.
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Дискву хотя бы на одну игру тоже не помешало бы выписать
upd. Посмотрел эпизод Хардена. Там, конечно судьи начудили зачем-то, безотносительно эпизода с Эмбиидом удаление левое абсолютно
Баскетбол это игра, спорт тонких и красивых навыков, можно оставаться непримеримым и жёстким, но с уважением к сопернику....