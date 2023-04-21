Чарльз Баркли об ударе Эмбиида в пах Клэкстону: «Это было хуже чем то, что сделал Дрэймонд»

Теги Голден Стэйт Бруклин Филадельфия НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием Ника КлэкстонаБруклин») и Джоэла Эмбиида («Филадальфия»).

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

«Считаю, что Эмбиида должны были удалять. Это неспортивный второй степени. Это было хуже чем то, что сделал Дрэймонд.

Он пытался ударить мужика между ног. Вы сами все видели и все понимаете. У нас у всех могут быть разные мнения, но, как мне кажется, он хотел залепить ему ногой в интимные места, и его надо было удалять», – заявил Баркли.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

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44 комментария

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Bek_cp3
в этой истории нелогично и непоследовательно всё, что только происходило в нба) грина в финале с кавс удалили и дали дискву за попытку попасть в пах леброну, а ведь грин тоже не попал, как и эмбиид) но леброну не дали технарь за попытку перешагнуть дрея) хардена сегодня удалили за меньшее, чем сделал сегодня эмбиид, получив всего-лишь флэгрант 1) ваще не помню в истории технарей за попытку перешагнуть) никто ж не дал технаря хезонье после данка и перешага через янниса, никто даже не думал, что за такое можно дать технарь)
+65
-2
+63
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Cubs-V
Кто из них напишет, что если бы Клэкстон не перешагнул и не встал над лежачим Эмбиидом, то ничего бы не было? Провокация и т.п...
+34
-6
+28
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Jerry Rodrogha
Ну вообще да, флагрант-2 и дисквал на матч должны быть
+19
-2
+17
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Birdman NBA
Оба поступка идиотские, Эмбид должен был быть удалён и матч на скамеечке провести
+15
-2
+13
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seabyryak
Ответ Cubs-V
Кто из них напишет, что если бы Клэкстон не перешагнул и не встал над лежачим Эмбиидом, то ничего бы не было? Провокация и т.п...
А ещё Клэкстон не отходил от него на метр и не смотрел с должным уважением? Это плей-офф и вывести из себя соперника это вполне нормальное желание, если это было без грязи и желанием нанести травму. Он же не через голову перешагнул и даже не через корпус. А Эмбид обиделся как девочка.
+21
-8
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pro~dj
Ответ Bek_cp3
в этой истории нелогично и непоследовательно всё, что только происходило в нба) грина в финале с кавс удалили и дали дискву за попытку попасть в пах леброну, а ведь грин тоже не попал, как и эмбиид) но леброну не дали технарь за попытку перешагнуть дрея) хардена сегодня удалили за меньшее, чем сделал сегодня эмбиид, получив всего-лишь флэгрант 1) ваще не помню в истории технарей за попытку перешагнуть) никто ж не дал технаря хезонье после данка и перешага через янниса, никто даже не думал, что за такое можно дать технарь)
Тут история о том что решение тогда должно было стать уроком для сегодня, и соответственно должны были быть последовательные и логичные решения. А судьи опять накосячили.
Как говорится - впрочем ничего нового)
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Leo Bonart
Ответ fridzon
ПОчему пишут про 1 матч для Эмбида? Грин за такое же 2 получал лет 5 назад
Грин в 2016 за "такое же" получил один неспортивный и все. Другое дело, что неспортивных у него благодаря серийной работе по шарам оппонентов у него к тому времени набралось как раз на дисквалификацию. На один матч
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seabyryak
Ответ Ryan T.
Ну если Клэкстон такой весь понтовый провокатор, то пусть будет готов получать по яйцам. И не только по ним... Не оправдываю Эмбиида (удалять, пожалуй, за такое надо), но сопляк Клэкстон ещё легко отделался после таких выкрутасов. Не хочется по-дедовски ворчать, но попробовал бы он такое исполнить в 90-е.
А ты не скажешь сколько минут он валялся после удара Эмбида? Ведь его цель была провокация и поэтому он так ползал по паркету? Или что-то не сходится?
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seabyryak
Ответ Ryan T.
Сходится - не сходится. Факт в том, что Клэкстон заслуженно довыпендривался и получил люлей. Я бы на месте Эмбиида ещё и за майку бы его оттаскал. Но нервы у Джоэла намного крепче, чем мои и подводить свою команду он так жёстко не стал. Ты говоришь, Клэкстон не играл грязно. А для меня например все эти перешагивания, смеривания взглядом и есть грязь. Нужно ли было удалять Эмбиида - ответ ДА.
Грязь для меня - это подшаг в место приземления, толчки в безопорном положении и ТД, когда пытаются нанести травму. А эти перешагивание и прочие это способ давления на психику, вывести из зоны комфорта.
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beregost
Ответ Aleksey Lisitsyn
Понеслась)))) ща будут обсасывать и эту тему три дня
Обсасывать - это же как раз работёнка для экспертов)
Грин был, щас Эмбиид, делаем ставки, кто станет следующим героем)
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seabyryak
Ответ Ryan T.
Ну если Клэкстон такой весь понтовый провокатор, то пусть будет готов получать по яйцам. И не только по ним... Не оправдываю Эмбиида (удалять, пожалуй, за такое надо), но сопляк Клэкстон ещё легко отделался после таких выкрутасов. Не хочется по-дедовски ворчать, но попробовал бы он такое исполнить в 90-е.
И в 90е кого кого, а Эмбида бы уничтожили. Не было бы у него свободы, а толкаться под кольцом он не особо и умеет как показывает игра и в плотный контакт не готов играть.
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seabyryak
Ответ Ryan T.
Сходится - не сходится. Факт в том, что Клэкстон заслуженно довыпендривался и получил люлей. Я бы на месте Эмбиида ещё и за майку бы его оттаскал. Но нервы у Джоэла намного крепче, чем мои и подводить свою команду он так жёстко не стал. Ты говоришь, Клэкстон не играл грязно. А для меня например все эти перешагивания, смеривания взглядом и есть грязь. Нужно ли было удалять Эмбиида - ответ ДА.
А ничего что это контактный вид спорта и это плей-офф? Ну и на месте Эмбида ты бы не был или свалил в туман. Не надо тут говорить то, что не было бы в принципе. Они миллионы получают и за то чтобы бороться и не реагировать в том числе. И особого негатива не было со стороны Клэкстона, заряжен парень был на этот матч, на эмоциях. Но он не толкал его из-под Тишка, не играл грязно. А Эмбид в предыдущем матче отлетел от ОНил как девочка, тут за перешаг пнул. Что же за флоп ему не дали технарь? А когда он на голо своей жопой упал на Джонсона, то заслуживал получить с ноги по еблу?
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Bek_cp3
Ответ АРХАТ
Мне вот интересно белые игроки НБА тоже так себя ведут - все эти перешагивания через соперника?
канеш, хезонья, как я тока что написал)) и цепочки с брюликами белые тоже носят)
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depressive_monk
Ответ Ryan T.
Ну если Клэкстон такой весь понтовый провокатор, то пусть будет готов получать по яйцам. И не только по ним... Не оправдываю Эмбиида (удалять, пожалуй, за такое надо), но сопляк Клэкстон ещё легко отделался после таких выкрутасов. Не хочется по-дедовски ворчать, но попробовал бы он такое исполнить в 90-е.
Пиппен машонку Юингу на голову хотел положить после данка, ох его потом порвали игроки Никс... А, нет, Юинг потом после матча сидел плакал. Ох уж эти девяностые...
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Lost
Ответ Bek_cp3
в этой истории нелогично и непоследовательно всё, что только происходило в нба) грина в финале с кавс удалили и дали дискву за попытку попасть в пах леброну, а ведь грин тоже не попал, как и эмбиид) но леброну не дали технарь за попытку перешагнуть дрея) хардена сегодня удалили за меньшее, чем сделал сегодня эмбиид, получив всего-лишь флэгрант 1) ваще не помню в истории технарей за попытку перешагнуть) никто ж не дал технаря хезонье после данка и перешага через янниса, никто даже не думал, что за такое можно дать технарь)
грина удалили не за удар а за перебор технарей в по
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simakovak
Ответ simakovak
За второй неспортивный в ПО если быть точнее, там ему должны были дать второй в финале конфы, но сослались на естественное движение ноги, и поэтому он получил второй в финале.
И Грина тогда не удалили, а дали флэгранд 1, так же как и Эмбииду, так что наказания идентичные.
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nbawade
Ответ scorp19
Двойные стандарты в лиге. Кого то за удар ногой в грудь когда его держали удаление + бан 1 матч, а кому то за намеренный удар в пах ровным счётом ничего.
Чему ты удивляешься, там чуток пониже некий болельщик Филы под ником evgen98 ещё недавно в новостях с Сабонисом требовал жестоко покарать Грина, а в ситуации с Кларком оказалось, что Рафик (Джоэль) неуновен.
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Leo Bonart
Ответ DonaldBrashear 2.0
конечно, хуже, другого мужика бить в пах - это вообще за гранью, хотел без детей оставить Клэкстона в будущем, дискву надо дать, минимум, 3 игры. Эмбиид в себя поверил смотрю, вся ложь и лесть в прессе, типо он МВП сказывается на нем. ну ничего, Бостон или Милуоки накажут его, опять плакаться будет потом.
В 2016 вы требовали как минимум того же для Грина после каждого его удара в пах?
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Leo Bonart
Ответ simakovak
За второй неспортивный в ПО если быть точнее, там ему должны были дать второй в финале конфы, но сослались на естественное движение ноги, и поэтому он получил второй в финале.
Совсем не второй это был, далеко не второй
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Lost
Ответ simakovak
За второй неспортивный в ПО если быть точнее, там ему должны были дать второй в финале конфы, но сослались на естественное движение ноги, и поэтому он получил второй в финале.
За флегрант не суть важно. Просто почему то все забыли об этом и говорят что просто так мягенько его удалили без причины на следующую игру
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evgen98
Ответ Jerry Rodrogha
Что значит засовывать? Это неуважение! )))))
Я тут подумал, а ведь Клэкстон молодец, немножко встряхнул команду, почувствовал настоящее дыхание матчей ПО Джоэль сегодня точно. Рубка. Заруба. К Смарту он будет готов.
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simakovak
Ответ Lost
грина удалили не за удар а за перебор технарей в по
За второй неспортивный в ПО если быть точнее, там ему должны были дать второй в финале конфы, но сослались на естественное движение ноги, и поэтому он получил второй в финале.
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Jerry Rodrogha
Ответ evgen98
Ох, вспоминаю сэра Чарльза в свою бытность. Разве он бы позволил через себя перешагивать? Да и с самого начала матча Клэкстон пытался задирать Эмбиида, там перед этим был еще эпизод с толчком сзади. Не ожидал от Баркли. Совсем не факт, что Джоэль метил именно в яйца. Вообще офигевший типок этот Клэкстон - Джоэль ведь может прибить этого субтильного одной левой. На то и был расчет видимо и провокация удалась. Дальше с Бостоном будет только хуже, там Смарт будет из кожи вон лезть, Джоэлю надо свои эмоции засовывать подальше.
Что значит засовывать? Это неуважение! )))))
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Birdman NBA
Ответ Cubs-V
Кто из них напишет, что если бы Клэкстон не перешагнул и не встал над лежачим Эмбиидом, то ничего бы не было? Провокация и т.п...
Если бы Эмбид играл за ГСВ, то один человек бы точно нашелся
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scorp19
Двойные стандарты в лиге. Кого то за удар ногой в грудь когда его держали удаление + бан 1 матч, а кому то за намеренный удар в пах ровным счётом ничего.
+3
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