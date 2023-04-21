Чарльз Баркли об ударе Эмбиида в пах Клэкстону: «Это было хуже чем то, что сделал Дрэймонд»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием Ника Клэкстона («Бруклин») и Джоэла Эмбиида («Филадальфия»).
Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.
«Считаю, что Эмбиида должны были удалять. Это неспортивный второй степени. Это было хуже чем то, что сделал Дрэймонд.
Он пытался ударить мужика между ног. Вы сами все видели и все понимаете. У нас у всех могут быть разные мнения, но, как мне кажется, он хотел залепить ему ногой в интимные места, и его надо было удалять», – заявил Баркли.
Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.
Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо
Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого
Как говорится - впрочем ничего нового)
Грин был, щас Эмбиид, делаем ставки, кто станет следующим героем)