Легенда НБА, эксперт поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием (« ») и («Филадальфия»).

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

«Считаю, что Эмбиида должны были удалять. Это неспортивный второй степени. Это было хуже чем то, что сделал .

Он пытался ударить мужика между ног. Вы сами все видели и все понимаете. У нас у всех могут быть разные мнения, но, как мне кажется, он хотел залепить ему ногой в интимные места, и его надо было удалять», – заявил Баркли.

Эмбиид набрал 14 очков и 10 подборов, а также отметился важным блок-шотом на последних секундах. «Сиксерс» победили 102:97 и ведут в серии 3-0.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ранее наступил на Домантаса Сабониса из «Сакраменто», за что сперва был удален, а затем дисквалифицирован на одну игру.

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