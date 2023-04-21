Клэкстон стал задирать Эмбиида после данка и был удален со 2-м техническим

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео судьи НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон был удален в четвертой четверти третьего матча серии с «Филадельфией» (97:102, 0-3).

Клэкстон провокационно повел себя по отношению к лидеру соперника Джоэлу Эмбииду после данка, за что получил второй технический фол.

Первое замечание Клэкстону выписали за конфликт со всем тем же Эмбиидом.

Ник набрал 18 очков, 4 подбора и 2 передачи.

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23 комментария

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NeraZZ
В скором времени НБА обязует игроков принести извинения соперникам после данка
+55
-4
+51
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seabyryak
Лучшая игра Клэкстона в плей-офф вф жизни пока что. И судьи решили её испортить. С ним должны были побеждать(
+40
-7
+33
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Николай Соколов
Блин, Гарнет в современной НБА на площадку выйти не смог бы - ещё на разминке фолы получал.
+24
-1
+23
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Илья Петров
Ой дурак, раз разницы нет можно было просто пнуть Эмбида.
+24
-4
+20
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muxaNIK
Ответ seabyryak
Лучшая игра Клэкстона в плей-офф вф жизни пока что. И судьи решили её испортить. С ним должны были побеждать(
Не судьи, а сам себе решил праздник жизни испортить))
+20
-5
+15
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Ал Б
Дважды унизил во время игры псевдо МВП, и только судьи смогли его остановить.
+21
-6
+15
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Tim Timson
а ведь при нем +18 играли)
+8
0
+8
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frenemy
Весь сезон этой дуростью страдал. Молодой горячий и слабоумный. Надеюсь с ним серьезно поговорят, потому что матч можно было забирать без этой херни
+11
-3
+8
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Taxi64
Ответ xamer 9
Да глупо конечно поступил, вроде эмоции после начала матча утихли. Могли и забрать эту игру, теперь же максимум 2 встречи для Бруклина.
сегодня не забрали, теперь с вероятностью 99% будет 4:0
+9
-2
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mqh9pzrxgf
Да тут по сути эмбиид фолио, ударив по руке клэкстону, сам бы эмбиид в аналогичной ситуации наверняка бы упал на пол прося судей дать штрафные. Жду слез эмбиида после серии с Бостоном
+5
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xamer 9
Да глупо конечно поступил, вроде эмоции после начала матча утихли. Могли и забрать эту игру, теперь же максимум 2 встречи для Бруклина.
+6
-2
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Денис Храпунов
Новый мерч теперь выпустит ClaxOFF
+4
-1
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старичок
ну, дурачок ещё пока...
+3
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Drinkinss
Ох уж этот задира клекстон!
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Валера, настало твое время...
Клэкстон запомнится в этом плей-офф перешагиванием, глупым поведением и удалением
+6
-5
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Сергей Пузанков
Это обычно случается с теми, кто не уважает мвп.
+2
-2
0
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Адмирал МакКряк
Никак не привыкну, что нынче за такое (да и за перешагивание) технари дают - хоть в ПО могли бы помягче судить подобные неконтактные.
+1
-1
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seabyryak
Ответ muxaNIK
Не судьи, а сам себе решил праздник жизни испортить))
то есть если бы он не переступил, а пнул Эмбида, то его бы не удалили и это поощряется. Я всё правильно тебя понял? так как за пинок он бы получил как и Эмбид флэгран 1??)) ты в это веришь? Его бы сразу удалили, а Эмбида зассали удалить и в итоге тогда 2 технарь за такое в плей-офф давать - это плохое решение от судей! я так считаю
+5
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