Центровой « » был удален в четвертой четверти третьего матча серии с «Филадельфией» (97:102, 0-3).

Клэкстон провокационно повел себя по отношению к лидеру соперника после данка, за что получил второй технический фол.

Первое замечание Клэкстону выписали за конфликт со всем тем же Эмбиидом.

Ник набрал 18 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого