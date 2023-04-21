Клэкстон стал задирать Эмбиида после данка и был удален со 2-м техническим
Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон был удален в четвертой четверти третьего матча серии с «Филадельфией» (97:102, 0-3).
Клэкстон провокационно повел себя по отношению к лидеру соперника Джоэлу Эмбииду после данка, за что получил второй технический фол.
Первое замечание Клэкстону выписали за конфликт со всем тем же Эмбиидом.
Ник набрал 18 очков, 4 подбора и 2 передачи.
Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого
23 комментария