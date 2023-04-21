Тайрон Лю о травме Кавая: «Очень обидная ситуация, особенно для него самого»

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю посетовал на травму колена, которая помешала лидеру команды Каваю Ленарду сыграть в третьем матче с «Финиксом» (124:129, 1-2).

«Очень обидная ситуация. Я более всего переживаю за него самого, потому что он вернулся после тяжелой травмы, после разрыва связок колена. Кавай не пропустил ни одного восстановительного мероприятия, следил за питанием, сделал все возможное для своего тела, очень много работал, чтобы вернуться сюда. А потом случается такое», – заявил Лю.

Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.

Участие форварда в четвертом матче пока под вопросом.

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41 комментарий

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Ivan Rusak
Ответ Aleksey Lisitsyn
Здоровья роботу
Че то этот робот постоянно в ремонте
+43
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beregost
Не совсем понимаю, зачем было играть через боль во 2м матче. Вернуться с выезда 1-1 — норм, а вот забрать оба матча у Финикса, играющего в полном составе, было и так маловероятно.
То все говорят о лоуд-менеджменте, а когда как раз он был наиболее логичен с точки зрения стратегии серии - про него забыли.
+35
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+34
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Евгений Макеев
Было видно сегодня, что Кавай с Джорджом на изжоге сидели, с обидой что помочь не могут. Надеюсь, что смогут они в этой серии ещё выйти, тогда победа вполне реальна. Лю молодец, команда без двух лидеров очень качественно играет, Пауэлл и Расти просто львы сегодня.
+29
-1
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Александр Быстров
Ответ Ivan Rusak
Че то этот робот постоянно в ремонте
лицензионное обслуживание у Поповича закончилось, и посыпалось
+20
0
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Aleksey Lisitsyn
Здоровья роботу
+14
0
+14
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Cubs-V
Кавай, как и многие другие "травматы" на звездном уровне, показывают простую вещь. В современной НБА...
Играть на элитном уровне на обеих сторонах площадке= прописка в лазарете. По достижению возраста "к 30"
Конечно, есть исключения. Но к сожалению подавляющие большинство это не касается.
+9
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Олег Иванов
Как же мне обидно за Клипперс.Это просто кошмар какой-то...
+6
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Lost
Жалко кавая. Он был лучшим игроком этого по первые 2 игры
+6
-2
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Данил Ильинский
Ответ Tiemme
Это ничего бы не изменило. Очки Пауэла в сегодняшней игре просто распределились бы между ним и Каваем, а результат был бы тем же самым. Финикс после потрясающей второй игры провел довольно посредственную третью, что ожидалось. Следующая игра от Финикса будет лучше.
А импакт в защите против игроков Финикса и на самом Кавае ты не учитываешь? Легко сказать, что очки бы распределились и игра бы так и закончилась. Но все было бы абсолютно по-другому и, если Сеанс кое-как обыграли Лак без Кавая, то с ним на паркете они наверняка бы проиграли
+6
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scorp19
Какие же Клипперс невезучие. Важнейшие матчи сезона и минус Джордж, Кавай.
+3
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Aleksey Lisitsyn
Ответ Ivan Rusak
Че то этот робот постоянно в ремонте
прошивку проапдейтить нужно, глядишь и железо меньше изнашиваться будет)
+3
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Данил Ильинский
Ответ Tiemme
Странно. Обычно при проигранном матче таких как Пауэл и Уэстбрук называют «мусорными скорерами». А тут - «львы»! Грош цена их усилиям при отрицательном результате!
Дружище, радуйся, что вы в полном составе не отскочили от команды без двух ведущих звезд
+3
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TalSer
Ответ Александр Быстров
лицензионное обслуживание у Поповича закончилось, и посыпалось
пока год гарантии был, успел в Торонто затащить титул)
+1
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Givi Shotadze
Однажды история всё расскажет. Я не верил, что у Кавая на время перехода в лак здоровье было с большими предупреждениями.
По факту с тех пор только один вменяемый сезон.
Жизнь преподносит трудности...
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Mr.BadGuy
А могли бы сейчас иметь очень неплохую команду во главе с ШГА
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Tydeus
Ответ Tiemme
Странно. Обычно при проигранном матче таких как Пауэл и Уэстбрук называют «мусорными скорерами». А тут - «львы»! Грош цена их усилиям при отрицательном результате!
Вы в себе вообще? Вся игра на расстоянии двух владений, это плей-офф, здесь вообще не бывает мусорных скореров
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Ванька
Ответ Данил Ильинский
А импакт в защите против игроков Финикса и на самом Кавае ты не учитываешь? Легко сказать, что очки бы распределились и игра бы так и закончилась. Но все было бы абсолютно по-другому и, если Сеанс кое-как обыграли Лак без Кавая, то с ним на паркете они наверняка бы проиграли
А че же в прошлом матче не обыграли? В первом как раз Лак и отскочили, с подборами Уэсбрука.
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Cubs-V
Ответ Друг Писателя
Видя как многие играют даже не пытаются защищаться. Учитывая что не все в диком темпе играют. Думаю это больше связано с ОФП, раньше дети занимались разными видами спорта, сейчас специализация, что многие группы мышц не так развиты. К тому же фактор специальных препаратов и их последствия никто не знает и нам не скажут. Ещё вопрос профессионализма тоже стоит.
Ну да. Темп игры вырос? Это так... Не имеет отношения к делу.
Придумаем, что-то другое-
Не развитые физически игроки. Еще и на препаратах.
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Tydeus
Ответ Tiemme
Как не бывает, когда я как минимум двоих нашел?!
Посмотрел ваши комментарии. Очередной приступ фанатизма и шапкозакидательства, как перед седьмой игрой прошлогодней серии с Далласом?
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Данил Ильинский
Ответ Tiemme
Ты мне не дружище! Не смотрел последнюю игру регулярки,? там твои еле одолели 3 состав Финикса! Порадовался?! Теперь отлет в 5 матчах… игрочишки.
Ну, учитывая, что Финикс не может победить спокойно Лак без Кавая и Джорджа и в игре, где Рассел через кого угодно накидал целую авоську, то во втором раунде вам ничего не светит. Да даже в этой серии пока шансов мало с такой игрой
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Tiemme
Ответ Данил Ильинский
Дружище, радуйся, что вы в полном составе не отскочили от команды без двух ведущих звезд
Ты мне не дружище! Не смотрел последнюю игру регулярки,? там твои еле одолели 3 состав Финикса! Порадовался?! Теперь отлет в 5 матчах… игрочишки.
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Cubs-V
Ответ Tim Timson
такие вопросы при живом Гленн Антоне задавать неприлично даже)
Кто такой Глен Антон?
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
А что мешало в 2020 обыграть Денвер ведя 3-1? Тоже невезенье? Оба здоровы были.
такие вопросы при живом Гленн Антоне задавать неприлично даже)
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Кто такой Глен Антон?
Риверс)
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Muerte
Ответ Cubs-V
Кавай, как и многие другие "травматы" на звездном уровне, показывают простую вещь. В современной НБА... Играть на элитном уровне на обеих сторонах площадке= прописка в лазарете. По достижению возраста "к 30" Конечно, есть исключения. Но к сожалению подавляющие большинство это не касается.
Никак не связана игра на обеих сторонах.
А вот его травма в САС напрямую на это влияет. Был большой текст от АПа, что Кавай уже всё и Артём оказался абсолютно прав...
Аналогично Ховард, когда то лучший центр лиги.
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