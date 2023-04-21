Главный тренер « » посетовал на травму колена, которая помешала лидеру команды Каваю Ленарду сыграть в третьем матче с « » (124:129, 1-2).

«Очень обидная ситуация. Я более всего переживаю за него самого, потому что он вернулся после тяжелой травмы, после разрыва связок колена. Кавай не пропустил ни одного восстановительного мероприятия, следил за питанием, сделал все возможное для своего тела, очень много работал, чтобы вернуться сюда. А потом случается такое», – заявил Лю.

Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.

Участие форварда в четвертом матче пока под вопросом.

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