Тайрон Лю о травме Кавая: «Очень обидная ситуация, особенно для него самого»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю посетовал на травму колена, которая помешала лидеру команды Каваю Ленарду сыграть в третьем матче с «Финиксом» (124:129, 1-2).
«Очень обидная ситуация. Я более всего переживаю за него самого, потому что он вернулся после тяжелой травмы, после разрыва связок колена. Кавай не пропустил ни одного восстановительного мероприятия, следил за питанием, сделал все возможное для своего тела, очень много работал, чтобы вернуться сюда. А потом случается такое», – заявил Лю.
Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.
Участие форварда в четвертом матче пока под вопросом.
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То все говорят о лоуд-менеджменте, а когда как раз он был наиболее логичен с точки зрения стратегии серии - про него забыли.
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Конечно, есть исключения. Но к сожалению подавляющие большинство это не касается.
По факту с тех пор только один вменяемый сезон.
Жизнь преподносит трудности...
Придумаем, что-то другое-
Не развитые физически игроки. Еще и на препаратах.
А вот его травма в САС напрямую на это влияет. Был большой текст от АПа, что Кавай уже всё и Артём оказался абсолютно прав...
Аналогично Ховард, когда то лучший центр лиги.