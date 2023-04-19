Тайрон Лю: «Мы считаем, что можем выиграть серию у «Финикса»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю, несмотря на проигрыш «Финиксу» во 2-м матче (109:123, 1-1), доволен игрой команды и верит в победу в серии второго раунда плей-офф.

«Я доволен. Доволен нашим положением.

Наши парни продолжат бороться. Мы считаем, что можем выиграть эту серию, и это самое главное. 100 процентов битвы — это вера, а мы верим, что можем победить», – сказал Лю.

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14 комментариев

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Djoyin
- А можем и не выиграть, - добавил он, подумав, - но это не точно.
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pele_kan
начали не с 0:2, поэтому возможны варианты
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roentgen
Финикс катастрофически уступают свой щит, к тому же ужасно готов (к плей-офф или вообще, непонятно) Эйтон. Сегодня Букер был Букером, Пол старается строить замки из своего песка, Крэйг доказывает, почему он в старте, но остальные не дотягивают. Если расклад сохранится, то возможно, Лю окажется прав. Не жду уже ничего от Эйтона, но жду от Дюрэнта, иначе Санз могут снова не вывезти.
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Мистер_Жук
Ответ roentgen
Финикс катастрофически уступают свой щит, к тому же ужасно готов (к плей-офф или вообще, непонятно) Эйтон. Сегодня Букер был Букером, Пол старается строить замки из своего песка, Крэйг доказывает, почему он в старте, но остальные не дотягивают. Если расклад сохранится, то возможно, Лю окажется прав. Не жду уже ничего от Эйтона, но жду от Дюрэнта, иначе Санз могут снова не вывезти.
Нужно всего то поменять в старте Эйтона на Бийомбо
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Nikita Dorodenko
Я тоже так щитаю
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Райли Карри
50:50
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Klna Jislime
Ответ roentgen
Финикс катастрофически уступают свой щит, к тому же ужасно готов (к плей-офф или вообще, непонятно) Эйтон. Сегодня Букер был Букером, Пол старается строить замки из своего песка, Крэйг доказывает, почему он в старте, но остальные не дотягивают. Если расклад сохранится, то возможно, Лю окажется прав. Не жду уже ничего от Эйтона, но жду от Дюрэнта, иначе Санз могут снова не вывезти.
Эйтон конечно сырой капец
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Илья Купол
Ответ roentgen
Финикс катастрофически уступают свой щит, к тому же ужасно готов (к плей-офф или вообще, непонятно) Эйтон. Сегодня Букер был Букером, Пол старается строить замки из своего песка, Крэйг доказывает, почему он в старте, но остальные не дотягивают. Если расклад сохранится, то возможно, Лю окажется прав. Не жду уже ничего от Эйтона, но жду от Дюрэнта, иначе Санз могут снова не вывезти.
Финикс выиграл подборы в последнем матче. о каком катастрофическом "уступании" щита речь?
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roentgen
Ответ Илья Купол
Финикс выиграл подборы в последнем матче. о каком катастрофическом "уступании" щита речь?
где-то в конце матча была статистика о подборах на чужом щите и очках, набранных после этого. Если память мне не изменяет, то эти цифры были 11-4 в пользу Клипперс, а очки 19-6 или 19-8. Разница 11-13 очков, разве это не много?
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roentgen
Ответ ecopromo
эйтон отлично сыграл, что за чушь ты написал?
Эйтон плохо стоит на ногах, у него кривые руки, из которых в элементарных ситуациях постоянно вываливается мяч (просто сравните, как крепко его фиксирует Ленард или даже Пол), и он попросту плохо читает игру. Вот реально он же ни в чем не превосходит Зубаца, кроме подвижности, которая ему ничего не дает, в принципе, так как больше на судороги похожа, чем на продуманную эффективность. Как же жаль, что ушел Бриджес, когда видишь, какой деревянный тролль остался.
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