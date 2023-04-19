Тайрон Лю: «Мы считаем, что можем выиграть серию у «Финикса»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю, несмотря на проигрыш «Финиксу» во 2-м матче (109:123, 1-1), доволен игрой команды и верит в победу в серии второго раунда плей-офф.
«Я доволен. Доволен нашим положением.
Наши парни продолжат бороться. Мы считаем, что можем выиграть эту серию, и это самое главное. 100 процентов битвы — это вера, а мы верим, что можем победить», – сказал Лю.
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