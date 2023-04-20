Кавай Ленард пропустит 3-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена

Звездный форвард «Клипперс» не сыграет сегодня в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-1) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму колена во время 1-й встречи серии, но сыграл во 2-м матче, несмотря на боль, отмечает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Участие Ленарда в 4-м матче пока под вопросом.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

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