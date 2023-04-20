Кавай Ленард пропустит 3-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет сегодня в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-1) из-за растяжения связок правого колена.
Ленард усугубил травму колена во время 1-й встречи серии, но сыграл во 2-м матче, несмотря на боль, отмечает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Участие Ленарда в 4-м матче пока под вопросом.
Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.
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А потенциально самая интересная серия была..
Настоящие болельщики верят в победу Парусников!!!
Вперед, Клипперс!!! L.A. OUR WAY
Весь год диалоги о Клипперс сводились к двум репликам:
- Здоровые Клипперс - контендеры.
- Вот именно - здоровые!
Так что тут не все потеряно.... Надеюсь на это