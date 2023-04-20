Кавай Ленард пропустит 3-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена

Теги травмы Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет сегодня в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-1) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму колена во время 1-й встречи серии, но сыграл во 2-м матче, несмотря на боль, отмечает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Участие Ленарда в 4-м матче пока под вопросом.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»

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36 комментариев

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udod
хватило двух игр плей-офф
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slatar99
Клипперс гудбай ((
А потенциально самая интересная серия была..
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Mr.Todd
Все после вылета едут на рыбалку, а игроки Клипперс по больницам. Жаль.
+39
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Марсель Объелся
Забавно, что Лю два дня назад на вопрос о 42 минутах Кавая сказал "Это то, ради чего мы берегли", а оказвается этого ресурса не хватило даже чтобы в ЛА вернуться
+20
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speedxf
Обидно, могла классная серия получиться... Надеюсь в 4 матче всё-таки выйдет
+15
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Левая рука Хардена
ну началось. Расти в одно лицо будет отдуваться =/
+14
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Xander Rate
Опять куча нытья и хейта! #футакимибыть!
Настоящие болельщики верят в победу Парусников!!!
Вперед, Клипперс!!! L.A. OUR WAY
+15
-6
+9
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Alexandr Sabo
Кажется, чемпионом будет здоровая команда, например, Сакраменто
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leon01
Уэстбрук- на сцену! Твори историю)
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beregost
Увы, ожидаемо.
Весь год диалоги о Клипперс сводились к двум репликам:
- Здоровые Клипперс - контендеры.
- Вот именно - здоровые!
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Birdman NBA
Ответ Xander Rate
Опять куча нытья и хейта! #футакимибыть! Настоящие болельщики верят в победу Парусников!!! Вперед, Клипперс!!! L.A. OUR WAY
настоящий болельщик, как раз может трезво оценить шансы команды( и это не значит, что он в нее не верит). А вот вести разговоры о том как тима всех вынесет после травмы лидера, могут только оголтелые фанатики
+7
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artem_71m
Ответ slatar99
Клипперс гудбай (( А потенциально самая интересная серия была..
Ну вчера одного парня посчитали за сумасшедшего когда он спрогнозировал 1-1 в серии Мемфинса с ЛАЛ, его заминусовали и сообщили ему, что там светил свип и все такое, а в итоге полный вынос тела без двух лидеров (Адамс, Морант) у ЛАЛ не было шансов.

Так что тут не все потеряно.... Надеюсь на это
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Light Yagami
Конечная для "ЛАК."
+7
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Дмитрий Сологубов
Как это всё заипало!!!Идёт оно всё найух!!!!
+7
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Никола Тесла
Ну мы же продолжаем верить в ЛАК в следующем сезоне, разве нет?)
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remix!
Тем временем помним, что Джордж постарается восстановится ко второму раунду👍🏽
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Vagant
Клипперс в этом сезоне выиграл всего 3 раза (проиграл 9) без Леонарда и Джорджа. По данным ESPN S, ЛАК набирают в среднем 108,2 очка за игру в матчах без двух звезд по сравнению с 114,4, когда играют Джордж или Кавай.
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Nikolay
Ломающийся робо Кавай, Полу-Джордж, Вестбрик. Не обижаю их, но вот такие Клипперс, увы, лучше не запомнятся.
+4
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Xander Rate
Ответ Марсель Объелся
А что, разве нытьё неоправдано? Или ты думаешь что Эрик Гордон затащит против Санс с Рассом на пару?
Ну если ты думаешь, что шансов нет - смело ставь квартиру на Финикс! Не поставил? Ну так и не пиши чушь)
+10
-8
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Tallahassee22
Да можно ставить крест на Клипперс. Еще 1-2 года так побегают в 1-м раунде, и офис будет заново строить команду, обменяют Джорджа, Ленард наверное как свободный уйдёт, что то будут думать, короче «взрывать»
+2
0
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Идущий к реке
Как бы не импонировал Кавай, но давно напрашивается очевидное: а робот то с браком на производстве оказался.
+3
-1
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Костя Костя
Приплыли
+2
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Tydeus
Ответ Марсель Объелся
А что, разве нытьё неоправдано? Или ты думаешь что Эрик Гордон затащит против Санс с Рассом на пару?
Да как бы у Клипперс есть какая-никакая глубина состава и играть ещё 3 матча минимум. Или типа Крис Пол и Дюрент прямо железные? Так что серию смотрим
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Илья Купол
Только не надо снова писать, что Финиксу повезло на травмы соперника) у Лак было два года, с момента финала конференции 2021, чтоб обменять свои стекла, но попыток не замечено.
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Ванька
Ответ speedxf
Обидно, могла классная серия получиться... Надеюсь в 4 матче всё-таки выйдет
ну если даже затащат серию в 7 матчей на одной ноге. Как им еще проходить даже второй раунд.
+1
0
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