Норман Пауэлл набрал рекордные для себя в плей-офф 42 очка в проигранном 3-м матче серии с «Финиксом»

Теги Клипперс Финикс НБА видео НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Норман Пауэлл Баскетбол

Форвард «Клипперс» Норман Пауэлл обновил личный рекорд результативности в плей-офф в проигранном третьем матче серии с «Финиксом» (124:129, 1-2).

Пауэлл набрал 42 очка при 15 из 23 с игры за 41 минуту.

В активе Нормана также 5 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

«Клипперс» провели встречу без травмированных Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

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1 комментарий

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Олег Иванов
Отличная игра!
Вокруг Пауэлла и Уэстбрука нужно строить команду.
А Кавай с Джорджем это теперь пустая трата времени и денег.
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