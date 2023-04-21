Норман Пауэлл набрал рекордные для себя в плей-офф 42 очка в проигранном 3-м матче серии с «Финиксом»

Форвард « » обновил личный рекорд результативности в плей-офф в проигранном третьем матче серии с « » (124:129, 1-2).

Пауэлл набрал 42 очка при 15 из 23 с игры за 41 минуту.

В активе Нормана также 5 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

«Клипперс» провели встречу без травмированных и .

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