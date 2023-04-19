Крис Пол толкнул Кавая Ленарда плечом после победы во 2-м матче

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА видео НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол толкнул форварда «Клипперс» Кавая Ленарда плечом, покидая площадку после победы своей команды во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Санз» победили «Клипперс» на своей площадке и сравняли счет в серии (123:109, 1-1).

Пол завершил встречу с 16 очками, 8 передачами и 4 подборами.

Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»

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47 комментариев

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LilAnswer
Зря CP3 его провоцирует. Вывести на эмоции Кавая не получиться, но замотивирует его 40 закинуть Финиксу.
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Abdulla
«Робот не ощущать боль. Робот бороться следующий матч», отметил Кавай Ленард в интервью ESPN.
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Максим Максимов
Крыс Пол
+62
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Anatoly81
С таким же успехом можно сказать что это Кавайчик его толкнул. Шли друг в друга и никто не подвинулся. Плейофф.
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Samsonov_24_4_11_15
Одно плечо Кавая сделало больше в НБА, чем весь крис пол
+41
-16
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Drinkinss
дюрант и букер там потеют, а крис пол типа альфач :)
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mitch
Ответ Drinkinss
дюрант и букер там потеют, а крис пол типа альфач :)
Так и есть! Из этой троицы Пол ментально сильнее остальных! В школьные годы у Пола умер кто-то из близких. Так в тот день он забил 60! Любимый игрок моей юности - Айверсон, когда ему было столько лет, сколько сейчас Полу, с трудом передвигался! А Пол бычит на Кавая!
Многие не придают значения кондициям Пола. Несмотря на свой рост и возраст, физически Пол очень сильный. Отчасти именно по этой причине попер на Кавая. А от части потому что Пол всегда был такой!
Сам поступок я не одобряю! Но отдаю должное бойцовским качествам Пола!
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lopek
Ответ Drinkinss
дюрант и букер там потеют, а крис пол типа альфач :)
Ну не надо уж этого, сипи тоже потеет, вот пол выдал хороший сегодняшний матч
А насчет этого поступка, знаете удивительно что он в этом моменте как от казинса не отлетел на сто пятьсот километров перевернувшись в воздухе сделав тройной тулуп параллельно размахивая руками и говоря «судья судья». А это момент уж так, для крис Пола как сняться в рекламе стэйт фарм - ежедневная процедура
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Nikita Dorodenko
Крис «Самый широкий» Пол
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Вадим flanec
Два мужика столкнулись плечами. Что в этом особенного? Однако в комментариях горит от Криса Пола. Хотя если бы камера снимала со спины Криса, а не Кавая, то горело бы наоборот, уже от Ленарда.
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mak-s
откуда столько эмоций на ветке ? это же стандартный Пол . провоцирует выводит на эмоции. иногда это работает ) правда тут надо было не Кавая пихать , а Черепаха , вот у него бомбануло бы на следующую игру , а Кавая такой фигней не возьмешь )
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Fronda
Если смотреть матч, то там Пол буквально за уши вытащил Финикс в концовке, набрав в финальных секундах половину из 16 своих очков. По сути именно Крис продлил в серии интригу. Пошел праздновать (а кто бы не праздновал?). Согласно статье и блоггеру Ютуба, на канале которого других отсылок к НБА найти быстро не удалось (зато есть куча Мимимишек), пока шел, толкнул Кавая. Причем само же видео оное не подтверждает. С таким же успехом Кавай толкнул Пола.
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Куприн
Ну это классический Пол, чего все ругаются? По мне так такое отношение к сопернику в ПО лучше того когда все с улыбками лезут жать руки, обниматься и выражать респекты.
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Михаил Галкин
Ответ Куприн
Ну это классический Пол, чего все ругаются? По мне так такое отношение к сопернику в ПО лучше того когда все с улыбками лезут жать руки, обниматься и выражать респекты.
В крайность не надо уходить. Есть такое понятие: «уважение соперника», даже если ты проиграл - подойди и пожми руку, прояви уважение.
Такие поступки (как показано на видео) обычно заканчиваются поражением борзых в серии.
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Вадим flanec
Ответ Дмитрий Сологубов
От Ленарда нет.Ему насрать на неудачника с высокой колокольни.Разного поля ягоды.
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ArizonaCactus
Ответ Дмитрий Сологубов
Абсолютно верно.Потому Крыс и пихается.От зависти.
Для тебя: мистер Крис Пол!!
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jerry40
Ответ Anatoly81
С таким же успехом можно сказать что это Кавайчик его толкнул. Шли друг в друга и никто не подвинулся. Плейофф.
Эти два парня настолько круты, что просто прошли сквозь друг друга
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Can
вот это мне нравится!! настоящая мужская борьба!!!
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ecopromo
Ответ Nikita Dorodenko
Удивительно, что Крис Пол некоторыми людьми считается одним из лучших разыгрывающих лиги, при этом между самим Крисом и Каваем огромная пропасть. В классе, достижениях, влиянии на игру, ментальной устойчивости. На каком же реальном уровне уже находится Кавай?
ну и где находиться кавай? кого кавай тащил в плей-офф как пол тут же оклахому? какие великие сезоны выдал кавай? достало это преклонение перед каваем и примитивное принижение пола
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Райли Карри
Зная массу Ленарда и Пола можно определить, что их импульсы будут равны если Пол будет двигаться в 1.3 раза быстрее Ленарда. Но на видео Пол не ускорялся и не размахивал плечом. Шли как шли. Врезались. Вывод: Крис смелый, но не умный.
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Вадим flanec
Ответ LilAnswer
Зря CP3 его провоцирует. Вывести на эмоции Кавая не получиться, но замотивирует его 40 закинуть Финиксу.
Кто провоцирует? Что за бредовый комментарий. Идут мужики навстречу друг другу, столкнулись плечами, а в комментариях вообразили невесть что.
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Skeleton64
Ответ Abdulla
«Робот не ощущать боль. Робот бороться следующий матч», отметил Кавай Ленард в интервью ESPN.
от души)
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Вадим flanec
Ответ scorp19
Крыс как всегда. Победил первый раз за 10 лет и уже понты кидает. Ну ничего, скоро будет плакать и опять обвинять судей в вылете.
С 2021 года уже 10 лет прошло, как Санз обыграли Клипперс в плей-офф? 😆
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armageddon123456
Он себя кем возомнил, Кайлом Ризом? На терминатора рамсить
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ecopromo
Ответ Дмитрий Сологубов
Тупая крыса.Как-будто не понимает, что эта победа благодаря тому, что приобрели Дюрента. А так, Кавай уже дважды чемпион, дважды МВП финала причём сразными командами. А ты Пол кто??? Клипперс ты так ни к чему и не привёл в своё время!!! Даже если ты и пройдёшь дальше, не видать тебе гаек, как своих ушей.Так и закончишь карьеру.Индюк недоделаный.
о как полыхнуло у примитивного хейтерочка
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