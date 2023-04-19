Крис Пол толкнул Кавая Ленарда плечом после победы во 2-м матче
Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол толкнул форварда «Клипперс» Кавая Ленарда плечом, покидая площадку после победы своей команды во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.
«Санз» победили «Клипперс» на своей площадке и сравняли счет в серии (123:109, 1-1).
Пол завершил встречу с 16 очками, 8 передачами и 4 подборами.
Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»
Многие не придают значения кондициям Пола. Несмотря на свой рост и возраст, физически Пол очень сильный. Отчасти именно по этой причине попер на Кавая. А от части потому что Пол всегда был такой!
Сам поступок я не одобряю! Но отдаю должное бойцовским качествам Пола!
А насчет этого поступка, знаете удивительно что он в этом моменте как от казинса не отлетел на сто пятьсот километров перевернувшись в воздухе сделав тройной тулуп параллельно размахивая руками и говоря «судья судья». А это момент уж так, для крис Пола как сняться в рекламе стэйт фарм - ежедневная процедура
Такие поступки (как показано на видео) обычно заканчиваются поражением борзых в серии.