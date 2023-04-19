Крис Пол толкнул Кавая Ленарда плечом после победы во 2-м матче

Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол толкнул форварда «Клипперс» плечом, покидая площадку после победы своей команды во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Санз» победили «Клипперс» на своей площадке и сравняли счет в серии (123:109, 1-1).

Пол завершил встречу с 16 очками, 8 передачами и 4 подборами.

Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»